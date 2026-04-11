"F-35 américain : les secrets de l'avion de chasse rival du rafale" sur RMC Découverte lundi 13 avril 2026 (vidéo)

Lundi 13 avril 2026 à 21:10, RMC Découverte diffusera "F-35 américain : les secrets de l'avion de chasse rival du rafale", un documentaire inédit qui propose une analyse approfondie du Lockheed Martin F-35 Lightning II, l'avion de chasse américain qui redéfinit les standards de la guerre aérienne moderne.

Développé par les États-Unis, le F-35 s'inscrit au cœur d'une course mondiale où la supériorité technologique est devenue décisive.

Cet avion de combat de nouvelle génération marque une rupture dans l'histoire de l'aviation militaire, en repoussant les limites de ce qu'un chasseur est capable de faire aujourd'hui.

Face à lui, plusieurs puissances avancent leurs propres modèles : le Rafale français de Dassault Aviation, l'Eurofighter Typhoon européen ou encore les chasseurs russes et chinois de dernière génération.

Dans ce contexte de rivalité technologique, le F-35 s'impose comme l'un des programmes les plus ambitieux jamais lancés, avec l'objectif clair de dominer les conflits de demain. Sa furtivité repose sur une combinaison unique : une structure pensée pour dévier les ondes radar et un revêtement absorbant, contrôlé après chaque mission. Au cœur du dispositif, un casque de nouvelle génération transforme le pilote en véritable centre de commandement, fusionnant données, vision et armement en temps réel. Avec un coût dépassant 1.700 milliards d'euros, le programme illustre l'ampleur des enjeux industriels et stratégiques.

Grâce à des images d'archives rares et des reconstitutions 3D, ce documentaire révèle les innovations qui font du F-35 une arme clé des équilibres géopolitiques contemporains.