"RN 72, à la conquête de l'Ouest", enquête sur une conquête politique sur France 5 mardi 14 avril 2026

Mardi 14 avril 2026 à 21:05, France 5 diffusera "RN 72, à la conquête de l'Ouest", un documentaire inédit de Camille Girerd et Florent Maillet qui sera suivi d'un débat dans "C ce soir" avec Karim Rissouli.

À l’approche de l’élection présidentielle de 2027, les réalisateurs Camille Girerd et Florent Maillet ont suivi pendant une année le travail d’implantation du Rassemblement national dans l’Ouest de la France, terre jusqu’alors réfractaire à l’extrême droite.

Un pari politique mené par des proches de Marine Le Pen, sa sœur aînée Marie-Caroline Le Pen, et son époux Philippe Olivier, un des conseillers les plus influents du parti.

Une stratégie de conquête qui s’est révélée payante lors de ces élections municipales avec plusieurs victoires dans des villes moyennes.

Pour la première fois, une ville de l’Ouest a été conquise par le Rassemblement national. La Flèche, deuxième plus grande ville de Sarthe et acquise depuis des décennies à la gauche. Une victoire qui s’est jouée à 130 voix près. Le nouveau maire, Romain Lemoigne, âgé de seulement 25 ans, est un des personnages de ce film.

Ce documentaire inédit sera prolongé par un débat de C ce soir, présenté par Karim Rissouli dont les invités seront communiqués sur notre site quelques heures avant sa diffusion.

RN 72, à la conquête de l'Ouest

Ce documentaire suit Marie-Caroline Le Pen, la sœur aînée du clan et son mari, Philippe Olivier, stratège influent du parti qui travaille depuis des années à la normalisation du RN.

“Si on gagne dans la Sarthe, cela veut dire qu’on est partout” prédit Marie-Caroline Le Pen, la sœur aînée du clan, partie à la conquête de ce département avec son époux Philippe Olivier.

Ils ont repris en main la fédération de la Sarthe, le RN 72, depuis la dissolution à l’été 2024. Ils mènent une stratégie d’implantation et de formation des cadres locaux du parti.

Ce couple est incontournable dans l’histoire de la famille Le Pen, un couple de militants engagés depuis leurs 20 ans dans ce qui était alors un Front national groupusculaire et ouvertement d’extrême-droite. Philippe Olivier, le conseiller de l’ombre de Marine Le Pen, travaille depuis des années à la dédiabolisation, à la normalisation du parti.

Camille Girerd et Florent Maillet nous plongent ainsi dans les coulisses de cette fédération de la Sarthe où le rapport de force politique s’est inversé, où voter RN n’est plus un tabou.

À un an de la présidentielle, cela sera-t-il suffisant au parti de Marine Le Pen pour conquérir le pouvoir ?