"Les visages du crime en région" : Panique à Rouen sur NOVO19 mardi 14 avril 2026

Mardi 14 avril 2026 à partir de 21:10, NOVO19 vous proposera de revoir quatre numéros de la série documentaire "Les visages du crime en région".

Plongez au cœur des faits divers qui ont marqué la France et ses territoires. Ces affaires hors du commun dressent le portrait d’hommes et de femmes confrontés à l’impensable.

Ce programme donne la parole aux familles de victimes, aux proches des accusés, aux avocats, aux enquêteurs et aux journalistes, qui témoignent avec émotion de leur combat pour la vérité et la justice.

21:10 • Panique à Rouen

Une soirée en enfer : Élise et Julien, deux amis qui vivent à Rouen, en Normandie, avaient la vie devant eux. Mais le 20 décembre 2015, après avoir passé la soirée ensemble, ils sont retrouvés morts dans une mystérieuse mise en scène.

Drames à la patinoire : en 2008, des plaintes mettent en cause l'ex-manager du club de hockey de Rouen. Vincent, 52 ans et ancien sportif de haut niveau, est accusé d'avoir abusé sexuellement de plusieurs enfants dans les années 1980.

22:40 • Cauchemars en Seine-et-Marne

Une nuit avec mon ennemi : Élodie, 39 ans, vit à Montry, en région parisienne. En 2014, elle est convoquée par les gendarmes au sujet de son ex-fiancé.

Une disparition presque parfaite : Audrey, 21 ans, vit depuis trois ans au Blanc-Mesnil, près de Paris. Elle n'a plus donné signe de vie à sa famille depuis avril 2009.

Un cadavre en morceaux : en 2005, Annabelle, Angélique et Léa se rendent au commissariat pour signaler la disparition de leur mère.

00:25 • Crimes en Bretagne

Où est la mère des 7 enfants ? : Le 3 juillet 2006 à la Gouesnière, petit village tranquille de Bretagne, c’est la stupéfaction… Adeline Piet, mère de sept enfants bien connue des habitants, a disparu.

Les amants meurtriers : En juillet 2010, Arnaud Ghys est retrouvé mort sur un chemin forestier, tué d'un coup de fusil dans le dos.

Nuit d’horreur au Teknival : Mathilde Croguennec, une jeune fille de 18 ans, est retrouvée morte sur le site d'un festival.

02:00 • Spéciale : un Noël en enfer

Triste Noël à La Rochette : Mark est un électricien passionné de graffitis. À 29 ans, il mène une vie paisible avec sa mère à la Rochette, en région parisienne. Mais le 21 novembre 2016, la mère de Mark est très inquiète. Son fils n'est pas rentré depuis 2 jours et il ne répond plus au téléphone.

Tuerie de Noël à Sautin : Sautin est un hameau de la région Wallonne en Belgique. Le 25 décembre 2014, des promeneurs signalent, dans un chemin en bordure de forêt, une voiture en feu.