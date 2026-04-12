"Guerre des voisins : ma vie est un enfer" mardi 14 avril 2026 sur RMC Story (vidéo)

Mardi 14 avril 2026 à 21:10, RMC Story diffusera le 13ème épisode de la série documentaire "Guerre des voisins : ma vie est un enfer" : « Mon voisin sème la terreur ».

Violences, insultes, dialogue rompu : cette série documentaire vous ouvre les portes de ces voisins qui se pourrissent la vie et entre qui le dialogue est totalement rompu.

S’ils ont toujours existé, depuis la crise sanitaire et la mise en place du télétravail, les plaintes liées au voisinage ont augmenté de 60% selon la CGL, la confédération générale du logement. Un chemin mitoyen, une pompe à chaleur trop bruyante, les nuisances sonores des enfants : autant de sujets de discorde au cœur du quotidien des voisins qui n’arrivent plus à cohabiter.

Entre violences physiques ou verbales, les disputes de voisinage parviennent à s’apaiser avec l’aide d’un médiateur… D’autres peuvent aller jusqu’aux tribunaux.

La guerre des voisins ne fait que commencer.

Épisode 13 • Quand le dialogue est rompu

À Senlis, Micheline et Aurélie ne se supportent plus. Anciennes amies, elles se livrent aujourd'hui à une guerre sans merci. Harcèlement, menaces, violence, les deux voisines vivent dans l'angoisse permanente de se croiser.

Près de Toulouse, un agriculteur se bat contre son voisin, un chatelain qui se plaint de nuisances sonores. Car dans sa ferme, l'agriculteur n'élève pas que des vaches. Il a aussi créé un cabaret qui attire chaque week-end des centaines de visiteurs.

Extrait vidéo

Une propriétaire en désaccord avec son voisin qui l’accuse d’avoir une vue sur son jardin et sa piscine...