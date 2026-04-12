recherche
Documentaires

"Guerre des voisins : ma vie est un enfer" mardi 14 avril 2026 sur RMC Story (vidéo)

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié dimanche 12 avril 2026 150
"Guerre des voisins : ma vie est un enfer" mardi 14 avril 2026 sur RMC Story (vidéo)

Mardi 14 avril 2026 à 21:10, RMC Story diffusera le 13ème épisode de la série documentaire "Guerre des voisins : ma vie est un enfer" : « Mon voisin sème la terreur ».

Violences, insultes, dialogue rompu : cette série documentaire vous ouvre les portes de ces voisins qui se pourrissent la vie et entre qui le dialogue est totalement rompu.

S’ils ont toujours existé, depuis la crise sanitaire et la mise en place du télétravail, les plaintes liées au voisinage ont augmenté de 60% selon la CGL, la confédération générale du logement. Un chemin mitoyen, une pompe à chaleur trop bruyante, les nuisances sonores des enfants : autant de sujets de discorde au cœur du quotidien des voisins qui n’arrivent plus à cohabiter.

Entre violences physiques ou verbales, les disputes de voisinage parviennent à s’apaiser avec l’aide d’un médiateur… D’autres peuvent aller jusqu’aux tribunaux.

La guerre des voisins ne fait que commencer.

Épisode 13 • Quand le dialogue est rompu

À Senlis, Micheline et Aurélie ne se supportent plus. Anciennes amies, elles se livrent aujourd'hui à une guerre sans merci. Harcèlement, menaces, violence, les deux voisines vivent dans l'angoisse permanente de se croiser.

Près de Toulouse, un agriculteur se bat contre son voisin, un chatelain qui se plaint de nuisances sonores. Car dans sa ferme, l'agriculteur n'élève pas que des vaches. Il a aussi créé un cabaret qui attire chaque week-end des centaines de visiteurs.

Extrait vidéo

Une propriétaire en désaccord avec son voisin qui l’accuse d’avoir une vue sur son jardin et sa piscine...

Dernière modification le dimanche, 12 avril 2026 14:19
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Documentaires, Mardi
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;20h30 le dimanche&quot;, les invités de Laurent Delahousse le 12 avril 2026 sur France 2

"20h30 le dimanche", les invités de Laurent Delahousse le 12 avril 2026 sur France 2

12 avril 2026 - 14:36

Sur le même thème...

&quot;100 jours avec les dépanneurs de l'autoroute&quot; mardi 14 avril 2026 sur RMC Découverte

"100 jours avec les dépanneurs de l'autoroute" mardi 14 avril 2026 sur RMC Découverte

12 avril 2026 - 14:22

A ne pas manquer...

&quot;Arnaques !&quot; mardi 14 avril 2026 sur M6 avec Julien Courbet, voici les cas qui seront traités

"Arnaques !" mardi 14 avril 2026 sur M6 avec Julien Courbet, voici les…

12 avril 2026 - 13:20 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...