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"100 jours avec les dépanneurs de l'autoroute" mardi 14 avril 2026 sur RMC Découverte

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié dimanche 12 avril 2026 127
"100 jours avec les dépanneurs de l'autoroute" mardi 14 avril 2026 sur RMC Découverte

Mardi 14 avril 2026 à 21:10, RMC Découverte diffusera le 2ème épisode de la première saison inédite de la série documentaire "100 jours avec les dépanneurs de l'autoroute".

L'Autoroute A1 est empruntée chaque année par plus de trente-trois millions de véhicules c'est l'autoroute la plus fréquentée d'Europe.

Avec près de trois cents accidents, c'est également le champ d'action d'une équipe de dépanneurs de l'extrême. Ils travaillent dans l'ombre, vous ne les connaissez pas, ils sont pourtant les super-héros de la route du Nord.

Épisode 1x02  Interventions XXL

Dans cet épisode, notre équipe de dépanneurs va être confronté à des accidents particulièrement spectaculaires.

Un routier a perdu le contrôle de son camion qui s'est empalé sur le rail de sécurité de l'autoroute. Dégager le véhicule s'avère un tour de force compliqué.

Pas une minute de répit pour nos dépanneurs, un autre poids lourd s'est couché sur le côté et a déversé sa cargaison de colza sur la voie, paralysant tout le trafic !

Dernière modification le dimanche, 12 avril 2026 14:28
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