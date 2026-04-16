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"Le mystère d'Oak Island" samedi 18 avril 2026 sur RMC Découverte

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié jeudi 16 avril 2026 73
"Le mystère d'Oak Island" samedi 18 avril 2026 sur RMC Découverte

Samedi 18 avril 2026 à 21:10, RMC Découverte diffusera deux nouveaux épisodes de la 10ème saison inédite de la série documentaire "Le mystère d'Oak Island".

Après dix ans de recherches, les frères Lagina et leur équipe sont de retour sur Oak Island.

Cette nouvelle saison de fouille se révèle rapidement fructueuse et très prometteuse. En effet, de nouveaux indices sont découverts dans le marais et sous le Money Pit. Le trésor semble à portée de main.

Les membres de l'équipe ont une vue claire d'une structure souterraine alors qu'ils poursuivent leurs recherches depuis plus d'une décennie.

Épisode 10x13 Attention au blob

L'équipe cherche à comprendre l'utilité d'un ancien puits. L'excitation est à son comble lorsque de nouvelles preuves de l'existence d'un tunnel sont découvertes. Mais l'affaire n'est pas encore faite. Il reste encore beaucoup de travail, qui pourrait être fait en vain si ce tunnel ne mène nulle part.

Épisode 10x14 Tout est bien qui finit bien

De nouvelles preuves font le bonheur de tous les membres de l'équipe. Ces preuves fourniraient davantage de précision quant à l'emplacement exact de l'or dans le puits principal.

Rick réalise un grand rêve en partant en exploration souterraine.

Dernière modification le jeudi, 16 avril 2026 12:07
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