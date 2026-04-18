"La success story des BD cultes" sur Gulli lundi 20 avril 2026 (vidéo)

Lundi 20 avril 2026 à 21:05, Gulli diffusera le premier volet de "La success story des BD cultes", un voyage pop et intergénérationnel au cœur des bandes dessinées et mangas cultes.

Cette série documentaire inédite plonge au cœur de l’univers des bandes dessinées et des mangas qui ont façonné l’imaginaire de plusieurs générations.

Alors que la France est aujourd’hui le 2ème plus grand consommateur de mangas au monde, portée par des phénomènes planétaires comme One Piece, Naruto ou Dragon Ball, le programme dévoile les secrets, anecdotes et histoires étonnantes dissimulées derrière ces succès mondiaux. Il célèbre également les grands classiques de la BD, Astérix, Tintin ou encore Les Schtroumpfs, dont certains albums se sont écoulés à plusieurs centaines de millions d’exemplaires à travers le monde.

À travers les souvenirs de personnalités telles qu’Olivier Minne, Magloire, Amandine Petit, ou encore de spécialistes comme la journaliste pop culture Marie Palot, les auteurs Jérôme Alquié ou Diane Truc, le documentaire mêle archives, battles ludiques et témoignages croisés. Un cocktail d’humour, de nostalgie et de découvertes pour célébrer la culture BD et manga dans une ambiance résolument pop et positive.

La narration est assurée par Claire Guyot, voix emblématique de Winona Ryder, Sarah Michelle Gellar, Teri Hatcher… et de Sam dans Totally Spies ! (la série d’animation française au succès planétaire adaptée en BD) qu’elle incarne depuis près de 25 ans.

Extrait vidéo

"Le vrai prénom de Pikachu, c'est Jean-Luc"

Et toi, tu lui aurais donné quoi comme prénom ?