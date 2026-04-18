"TGV : les 10 secrets d'un fleuron français" dévoilés sur RMC Découverte lundi 20 avril 2026 (vidéo)

Lundi 20 avril 2026 à 21:10, RMC Découverte diffusera "TGV : les 10 secrets d'un fleuron français" un documentaire inédit réalisé par Michael O'Connor.

À travers le monde, les trains à grande vitesse repoussent sans cesse les limites. Plus rapides, plus performants, ils incarnent une compétition technologique intense entre le TGV, fleuron français, le Shinkansen, pionnier japonais, et le CRH, symbole de la puissance industrielle chinoise.

Depuis près de cinquante ans, ce train conçu en France relie les grandes villes, s'exporte à l'international et évolue au fil des innovations. Son design, son aérodynamique et les infrastructures qui l'accompagnent témoignent d'un savoir-faire industriel reconnu.

Derrière ses performances, des milliers d'ingénieurs et de techniciens ont contribué à son développement. Ensemble, ils ont permis au TGV de battre des records, jusqu'à atteindre 574,8 km/h, une vitesse inégalée pour un train sur rails.

À partir d'archives rares et de reconstitutions en 3D, ce documentaire propose de comprendre les choix techniques, les défis et les avancées qui ont façonné cette réussite française durable.