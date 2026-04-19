recherche
Documentaires

"Michael Jackson's This Is It" à revoir sur TMC mardi 21 avril 2026

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié dimanche 19 avril 2026 201
"Michael Jackson's This Is It" à revoir sur TMC mardi 21 avril 2026

Mardi 21 avril 2026 à 21:25, TMC vous proposera de revoir le documentaire "Michael Jackson's This Is It" réalisé par Kenny Ortega.

Sorti en octobre 2009, quelques mois seulement après la disparition tragique du "King of Pop", le film-documentaire "Michael Jackson's This Is It" est bien plus qu'une simple compilation de répétitions. C'est un témoignage unique sur la création du spectacle le plus ambitieux de l'histoire de la musique qui n'aura finalement jamais vu le jour.

Réalisé par Kenny Ortega (qui était également le metteur en scène de la tournée), le film puise dans plus de 100 heures d'images filmées entre avril et juin 2009 au Staples Center de Los Angeles.

À l'origine, ces images n'étaient pas destinées au public, elles servaient d'archives privées pour Michael Jackson et son équipe technique. Cette nature "brute" donne au film une authenticité rare, montrant un Michael Jackson sans fard, tour à tour perfectionniste, blagueur et incroyablement investi dans chaque aspect de sa production.

Ce film déconstruit l'image médiatique fragile de l'époque pour révéler un artiste en pleine possession de ses moyens. On y voit Michael diriger ses musiciens au millimètre près, expliquant comment il veut entendre chaque note "exactement comme elle a été écrite".

Les interactions avec les jeunes danseurs et la guitariste Orianthi Panagaris montrent un Michael Jackson encourageant, dont le leitmotiv "It’s all for love" (tout est pour l'amour) imprègne chaque répétition.

Le documentaire dévoile également les segments vidéo inédits tournés en 3D pour Thriller ou Earth Song, ainsi que les structures mécaniques impressionnantes (comme l'araignée géante ou la nacelle articulée).

Dernière modification le dimanche, 19 avril 2026 13:24
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Documentaires, Mardi
Retour en haut

L'info TV en continu

Cyprien a quitté &quot;Les 12 Coups de Midi&quot; ce dimanche avec 861 337 euros de gains et 212 participations (vidéo)

Cyprien a quitté "Les 12 Coups de Midi" ce dimanche avec 861 337 euros de gains et 212 participations (vidéo)

19 avril 2026 - 13:56

Sur le même thème...

&quot;Mascus, les hommes qui détestent les femmes&quot;, une enquête glaçante diffusée sur France 2 mardi 21 avril 2026

"Mascus, les hommes qui détestent les femmes", une enquête glaçante diffusée sur France 2 mardi 21 avril 2026

19 avril 2026 - 13:44

A ne pas manquer...

&quot;Sept à Huit&quot; dimanche 19 avril 2026 sur TF1, sommaire du magazine (vidéo)

"Sept à Huit" dimanche 19 avril 2026 sur TF1, sommaire du magazine (vi…

18 avril 2026 - 20:02 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...