"Michael Jackson's This Is It" à revoir sur TMC mardi 21 avril 2026

Mardi 21 avril 2026 à 21:25, TMC vous proposera de revoir le documentaire "Michael Jackson's This Is It" réalisé par Kenny Ortega.

Sorti en octobre 2009, quelques mois seulement après la disparition tragique du "King of Pop", le film-documentaire "Michael Jackson's This Is It" est bien plus qu'une simple compilation de répétitions. C'est un témoignage unique sur la création du spectacle le plus ambitieux de l'histoire de la musique qui n'aura finalement jamais vu le jour.

Réalisé par Kenny Ortega (qui était également le metteur en scène de la tournée), le film puise dans plus de 100 heures d'images filmées entre avril et juin 2009 au Staples Center de Los Angeles.

À l'origine, ces images n'étaient pas destinées au public, elles servaient d'archives privées pour Michael Jackson et son équipe technique. Cette nature "brute" donne au film une authenticité rare, montrant un Michael Jackson sans fard, tour à tour perfectionniste, blagueur et incroyablement investi dans chaque aspect de sa production.

Ce film déconstruit l'image médiatique fragile de l'époque pour révéler un artiste en pleine possession de ses moyens. On y voit Michael diriger ses musiciens au millimètre près, expliquant comment il veut entendre chaque note "exactement comme elle a été écrite".

Les interactions avec les jeunes danseurs et la guitariste Orianthi Panagaris montrent un Michael Jackson encourageant, dont le leitmotiv "It’s all for love" (tout est pour l'amour) imprègne chaque répétition.

Le documentaire dévoile également les segments vidéo inédits tournés en 3D pour Thriller ou Earth Song, ainsi que les structures mécaniques impressionnantes (comme l'araignée géante ou la nacelle articulée).