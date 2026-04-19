"Mascus, les hommes qui détestent les femmes", une enquête glaçante diffusée sur France 2 mardi 21 avril 2026

Mardi 21 avril 2026 à 23:10, France 2 diffusera "Mascus, les hommes qui détestent les femmes", un documentaire qui propose une immersion au cœur de la manosphère, un écosystème numérique où se propagent les idéologies masculinistes.

« Les femmes te manipulent », « Comment avoir les couilles du mâle alpha ? », « Sois dur et exigeant avec les femmes »… Ces vidéos aux titres provocateurs cartonnent sur les réseaux sociaux et cumulent des centaines de milliers de vues.

Elles témoignent de la montée en puissance du masculinisme. Une idéologie prônée par des hommes qui estiment que leur virilité et leur condition sont menacées. Dans une société où le féminisme fait avancer l’égalité entre les femmes et les hommes, ces derniers n’expriment pas seulement un malaise : ils appellent à la riposte !

On a longtemps pensé qu’elles se cantonnaient aux États-Unis ou au Canada et ne s’exprimaient que sur des forums obscurs. Pourtant, ces théories sont aujourd’hui bien vivaces en France et prospèrent librement sur YouTube, Instagram ou TikTok. À la vue des plus jeunes.

Dans son dernier rapport publié en début d’année, le Haut Conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes alerte sur un ancrage « des réflexes masculinistes et des comportements machistes », notamment chez les jeunes hommes adultes. D’après leurs chiffres, 52 % des 25-34 ans estiment qu’on s’acharne sur les hommes. 59 % qu’il n’est plus possible de séduire une fille sans être vu comme sexiste.

Sous la forme d’une cyber-enquête, ce documentaire vise à décrypter la manosphère et à en montrer les dangers. Le journaliste, Pierre Gault, s’est « infiltré » dans les forums, groupes Telegram ou WhatsApp et conversations privées. Banalisation des agressions sexuelles, appels au viol, propos misogynes mais aussi racistes, harcèlements… sa plongée au cœur des communautés masculinistes est vertigineuse et révèle une culture de la haine des femmes.