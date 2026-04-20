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"Michael Jackson : la vraie histoire du roi de la pop" sur RMC Story mercredi 22 avril 2026 (vidéo)

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié lundi 20 avril 2026 108
"Michael Jackson : la vraie histoire du roi de la pop" sur RMC Story mercredi 22 avril 2026 (vidéo)

Mercredi 22 avril 2026 à 21:10, RMC Story diffusera "Michael Jackson : la vraie histoire du roi de la pop", un documentaire inédit réalisé par Lenny Newman.

Michael Jackson est l'un des artistes les plus connus au monde. Mais comment un enfant issu d'une famille modeste est-il devenu le roi de la pop ?

Il a réussi à conquérir la planète entière et à marquer des millions de fans. Sur scène, ses shows impressionnent. Ses clips changent les règles de la musique. Thriller, Billie Jean ou Beat It deviennent des succès mondiaux. Mais derrière ces tubes, quels sont les secrets de sa réussite ?

Travailleur et très exigeant, il cherche toujours à faire mieux. Rien n'est laissé au hasard. Chaque chanson, chaque danse, chaque détail est pensé pour frapper le public. Jusqu'où était-il prêt à aller pour rester au sommet ?

Avec des images d'archives et des témoignages, ce documentaire nous emmène dans les coulisses de son parcours. Il explique comment Michael Jackson est devenu une icône mondiale, dont l'influence se fait encore sentir aujourd'hui.

Dernière modification le lundi, 20 avril 2026 12:54
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Publié dans Documentaires, Mercredi
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