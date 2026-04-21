"Roland-Garros - Entre les lignes" série documentaire inédite diffusée le 14 mai 2026 sur France 2

À découvrir sur France 2 jeudi 14 mai 2026 à 21:10 : ""Roland-Garros - Entre les lignes", une série documentaire immersive au cœur de Roland-Garros 2025.

Pendant trois semaines à Roland-Garros, tous partagent le même défi : être à la hauteur de l'héritage laissé par leurs prédécesseurs. Pour la première fois, les caméras s'invitent là où personne n'avait encore filmé : direction du tournoi, arbitres, jeunes espoirs unissent leurs forces dans une quête commune d'excellence, déterminés à faire honneur à ceux qui ont façonné la légende.

L’édition 2025 marque un véritable tournant. Des adieux de Rafael Nadal à la finale historique entre Carlos Alcaraz et Jannik Sinner, le tournoi scelle sous nos yeux la nouvelle génération du tennis mondial. La série suit en parallèle ceux qui s’affrontent sur les courts et ceux qui, dans l’ombre, rendent l’événement possible.

Pour la nouvelle génération française, l’enjeu est immense : le numéro un Arthur Fils et la révélation Loïs Boisson doivent prouver qu’ils peuvent incarner les espoirs d’un pays face aux plus grands. En coulisses, pendant trois semaines, la directrice du tournoi, Amélie Mauresmo, fait face à une succession d’imprévus : pannes techniques, météo capricieuse, tempêtes médiatiques ; chaque décision peut changer le cours de l'histoire.

Des coulisses aux moments les plus exposés, des ramasseurs de balles aux projecteurs de la finale, cette série nous plonge au cœur de la mécanique d’un événement hors norme, où le droit à l’erreur n’existe pas. Offrant un accès inédit aux coulisses du tournoi, elle révèle l’envers du décor, des joueurs sur le court à l’organisation dans l'ombre. Au centre, une figure clé : Amélie Mauresmo, cheffe d’orchestre d’un dispositif sous tension permanente. Match après match, incident après incident, la série montre comment chaque détail déclenche une chaîne de décisions et fait monter la pression à tous les niveaux.

Une série documentaire où, sur le terrain comme dans les coulisses, tout se joue entre les lignes.

Avec la participation d'Amélie Mauresmo, Yannick Noah, Carlos Alcaraz, Rafael Nadal, Coco Gauff, Gaël Monfils, Arthur Fils, Elina Svitolina, Caroline Garcia, Stan Wawrinka, Loïs Boisson, Tokito Oda, Stéphane Houdet, Michaël Jeremiasz, Justine Henin, Alizé Cornet.