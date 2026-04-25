"Mineurs délinquants : l'escalade de la violence" sur CNEWS lundi 27 avril 2026

La violence des mineurs n'est plus marginale, elle s'installe. En 30 ans, le nombre d'affaires a doublé : de 100 000 à près de 200 000 par an.
Mais au-delà des chiffres, une réalité s'impose : des agresseurs toujours plus jeunes, des actes toujours plus violents, et un phénomène présent sur tout le territoire.
Ce documentaire plonge dans une spirale inquiétante : qui sont ces mineurs qui frappent, parfois tuent ? Pourquoi ce basculement ? Et surtout, jusqu'où cela peut-il aller ?
Un documentaire inédit réalisé par Thibaut Gitton et Guillaume Genton.