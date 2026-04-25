"Mineurs délinquants : l'escalade de la violence" sur CNEWS lundi 27 avril 2026

Lundi 27 avril 2026 à 21:00, CNEWS diffusera "Mineurs délinquants : l'escalade de la violence" un documentaire inédit qui dresse un état des lieux alarmant de la délinquance juvénile en France.

La violence des mineurs n'est plus marginale, elle s'installe. En 30 ans, le nombre d'affaires a doublé : de 100 000 à près de 200 000 par an.

Mais au-delà des chiffres, une réalité s'impose : des agresseurs toujours plus jeunes, des actes toujours plus violents, et un phénomène présent sur tout le territoire.

Ce documentaire plonge dans une spirale inquiétante : qui sont ces mineurs qui frappent, parfois tuent ? Pourquoi ce basculement ? Et surtout, jusqu'où cela peut-il aller ?

Un documentaire inédit réalisé par Thibaut Gitton et Guillaume Genton.