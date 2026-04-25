"Concorde : les 10 secrets de l'avion supersonique" sur RMC Découverte lundi 27 avril 2026 (vidéo)

Véritable concentré de technologies innovantes, le Concorde reste l'un des avions les plus fascinants jamais conçus.
Icône absolue de l'aviation, il a transporté les plus grandes célébrités, de la princesse Diana à Steven Spielberg, en passant par Sting et Mick Jagger.
Dès 1976, il révolutionne le transport aérien en devenant le premier avion de ligne supersonique. Capable de relier Londres à New York en seulement 3h30, il divise par deux le temps de vol et ouvre une nouvelle ère.
Fruit d'une coopération unique entre la France et le Royaume-Uni, en pleine Guerre froide, ce défi technologique repousse toutes les limites. Chaque détail est une prouesse : nez inclinable pour l'atterrissage, moteurs surpuissants, structure adaptée aux contraintes extrêmes du vol supersonique.
Mais derrière cette réussite se cachent aussi des fragilités. Quels secrets renferme ce bijou d'ingénierie ? Et pourquoi son histoire s'est-elle arrêtée si brutalement ?
Grâce à des archives et des reconstitutions 3D, ce documentaire plonge au cœur de l'aventure Concorde.
Un document inédit réalisé par Michael O'Connor.