"Concorde : les 10 secrets de l'avion supersonique" sur RMC Découverte lundi 27 avril 2026 (vidéo)

Lundi 27 avril 2026 à 21:10, RMC Découverte diffusera "Concorde : les 10 secrets de l'avion supersonique" une rétrospective complète sur le Concorde, l'avion de ligne le plus emblématique de l'histoire, explorant à la fois son génie technologique et son destin tragique.

Véritable concentré de technologies innovantes, le Concorde reste l'un des avions les plus fascinants jamais conçus.

Icône absolue de l'aviation, il a transporté les plus grandes célébrités, de la princesse Diana à Steven Spielberg, en passant par Sting et Mick Jagger.

Dès 1976, il révolutionne le transport aérien en devenant le premier avion de ligne supersonique. Capable de relier Londres à New York en seulement 3h30, il divise par deux le temps de vol et ouvre une nouvelle ère.

Fruit d'une coopération unique entre la France et le Royaume-Uni, en pleine Guerre froide, ce défi technologique repousse toutes les limites. Chaque détail est une prouesse : nez inclinable pour l'atterrissage, moteurs surpuissants, structure adaptée aux contraintes extrêmes du vol supersonique.

Mais derrière cette réussite se cachent aussi des fragilités. Quels secrets renferme ce bijou d'ingénierie ? Et pourquoi son histoire s'est-elle arrêtée si brutalement ?

Grâce à des archives et des reconstitutions 3D, ce documentaire plonge au cœur de l'aventure Concorde.

Un document inédit réalisé par Michael O'Connor.