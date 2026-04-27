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"Mon Coluche à moi, Michel Colucci par Michel Denisot" sur TMC mardi 21 mai 2026

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié lundi 27 avril 2026 164
"Mon Coluche à moi, Michel Colucci par Michel Denisot" sur TMC mardi 21 mai 2026

À l'occasion du 40ème anniversaire de la mort de Coluche, TMC diffusera mardi 21 mai 2026 à 21:25 le documentaire "Mon Coluche à moi, Michel Colucci par Michel Denisot".

Le 19 juin 1986, Coluche trouvait la mort sur une route de Provence.

40 ans plus tard, son ami Michel Denisot se souvient, rencontre les proches de Coluche et les artistes d’aujourd’hui qu’il a inspiré.

De leur rencontre sur une piste de karting à Montlhéry à leurs années de folle liberté à Canal, de la piscine du Martinez à Cannes au domicile de la rue Gazan dans le 14ème arrondissement de Paris… Michel se rappelle de Michel. Les fous rires, les coups d’éclats, les coups de blues, les sketchs qui ont fait avancer la société et ceux qu’on ne pourrait heureusement plus faire aujourd’hui. Toutes les archives, dont beaucoup inédites, viennent raconter « l’émetteur le plus puissant du pays avec le président de la République » (Harlem Désir).

Et puis bien sûr les scandales et le grand cœur. L’histoire du faux mariage avec Thierry Le Luron, les coulisses de l’invention des Restos du Cœur et la création de SOS Racisme. Michel Denisot a rencontré les témoins de l’époque (Béatrice Dalle, Mathilda May, Pierre Lescure, Maryse Gildas, ses deux plus fidèles amis, son fils Marius…) et les humoristes d’aujourd’hui (Jérémy Ferrari, Jérôme Commandeur, Claudia Tagbo, Doully, Michaël Youn, Philippe Lacheau…).

Un document inédit pour replonger dans les plus grands moments des années 80.

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