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"La folie du camping-car : des vacances pas comme les autres" sur RMC Story jeudi 30 avril 2026

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mardi 28 avril 2026 155
"La folie du camping-car : des vacances pas comme les autres" sur RMC Story jeudi 30 avril 2026

Jeudi 30 avril 2026 à 21:10, RMC Stiry diffusera le 13ème épisode de la série documentaire "La folie du camping-car : des vacances pas comme les autres".

C'est la nouvelle star de nos routes, le compagnon de nos vacances. Le camping-car incarne la liberté et le voyage itinérant, avec la possibilité de s'arrêter au gré des paysages et des couchers de soleil.

Chaque année, plus de 100 000 véhicules sont vendus et près d'1,5 million de Français choisissent ces escapades en maisons roulantes. Il faut compter environ 60 000 euros pour un modèle neuf, mais il y en a pour tous les goûts et tous les budgets.

Dans la famille des camping-caristes, on retrouve les traditionnels, les adeptes de combis et de vans, et les amateurs de démesure.

Épisode 13

Depuis 6 mois, Aurélie et Erwan parcourent l’Europe à bord de leur camping-car. Après avoir parcouru le sud du vieux continent, ils font une halte en Allemagne, avec leurs deux enfants Aline et Loris, pour assister pour la toute première fois à un grand prix moto !

Pour certains passionnés, la vanlife est devenu un mode de vie comme pour Marie et Jo, un duo à la ville comme à la scène qui sillonne les routes de France depuis deux ans. Un véhicule, qui leur permet de conjuguer leur amour des grands espaces avec leur carrière musicale.

Erwan et Aline eux, ont choisi de faire dans la démesure. Accompagnés de leur fille, Hinatea, ils ont décidé de parcourir le monde à bord d’un camion aménagé. La famille commence son long périple de 18 mois en Bretagne, à la découverte de ses spécialités et de ses îles paradisiaques.

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