"Rendez-vous en terre inconnue" avec Stéphane De Groodt chez les Wauja le 26 mai 2026 sur France 2

À ne pas manquer sur France 2 mardi 26 mai 2026 à 21:10, le prochain numéro de "Rendez-vous en terre inconnu" dans lequel Laury Thilleman s'envole en Amazonie avec Stéphane De Groodt sur les terres des Autochtones Wauja.

Pour ce nouveau "Rendez-vous en terre inconnue", Laury Thilleman s’est envolée aux côtés de Stéphane De Groodt pour un voyage initiatique exceptionnel au cœur du Brésil. Direction le sud de l’Amazonie, à la rencontre du peuple Wauja. Une communauté emblématique du Xingu – l’un des rares territoires indigènes encore préservé – devenue un exemple pour de nombreux peuples autochtones dans le monde.

Durant deux semaines, Laury et Stéphane ont eu le privilège d’être invités à partager le quotidien des familles du village d’Ulupuwene. Agriculteurs et pêcheurs, les Wauja ont gardé une relation étroite avec leur environnement, tout en composant avec la modernité. En cette saison, les familles sont occupées à l’indispensable récolte du manioc et à la réfection des immenses maisons traditionnelles, dont les toits sont couverts d’herbes sauvages.

Depuis sa création, la communauté d’Ulupuwene a toujours veillé sur le territoire Wauja. Telles des sentinelles, les habitants luttent et tentent d’éloigner les menaces qui viennent de toutes parts. Toujours plus dangereuses. Cette terre attise toutes les convoitises. Pourtant, les Wauja d’Ulupuwene n’ont jamais baissé les bras. Le combat est même devenu une seconde nature pour eux.

Partager leur vie, c’est aussi s’immerger dans une culture ancrée dans des traditions fortes, mâtinée de respect des ancêtres et des esprits de la forêt. Le quotidien est généralement rythmé par les chants et les danses, qui racontent la fierté des origines. Mais pas cette fois. Quelques jours avant l’arrivée de Laury et Stéphane, un événement a bouleversé la vie du village et figé ses habitants dans le recueillement. Peut-être pour conjurer le sort et éloigner le chagrin, la communauté a souhaité accueillir Laury et Stéphane, malgré tout. Avec beaucoup de douceur et de rires, ils leur ont ouvert leurs bras, leurs maisons et leur intimité.

Dans un environnement de savanes et de forêt zébrée de rivières, Laury et Stéphane ont ainsi découvert un peuple fort. Une communauté de résistants. Des femmes et des hommes à l’infinie bienveillance, interdépendants et soudés, dont les cœurs semblent battre à l’unisson.