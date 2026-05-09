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"Les mondes selon Z : Gen Z, une génération sous pression" sur T18 lundi 11 mai 2026

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié samedi 9 mai 2026 243
"Les mondes selon Z : Gen Z, une génération sous pression" sur T18 lundi 11 mai 2026

Lundi 11 mai 2026 à 21:00, T18 diffusera "Les mondes selon Z : Gen Z, une génération sous pression" un document inédit réalisé par Anaïs Michel qui analyse la fracture sociologique majeure qui émerge au sein de la "Génération Z" (les personnes nées entre la fin des années 90 et le début des années 2010).

En 2026, plusieurs études montrent que la Gen Z renoue fortement avec des stéréotypes de genre, marquant un basculement inédit après des décennies de progrès vers l'égalité.

Deux univers parallèles émergent : les femmes tendent vers des valeurs progressistes, tandis que les hommes se montrent plus conservateurs, accentuant le « gender gap » générationnel. Ce phénomène s'explique par divers facteurs : effets de l'émancipation féminine, backlash post #Metoo, influence des réseaux sociaux et sentiment de déclassement chez certains hommes, persistance de certains modèles éducatifs...

Cette polarisation affecte aussi les relations personnelles, où les opinions politiques deviennent déterminantes dans le choix du partenaire.

Le film explore ces transformations à travers les témoignages de jeunes de différents pays (Corée, USA, Allemagne, Belgique...) et l'analyse d'experts, mettant en lumière une fracture idéologique et culturelle croissante entre les sexes, également exploitée par certains mouvements politiques.

La diffusion de ce documentaire inédit sera suivie d'un débat en plateau dans l'émission [En]quête de sens présentée par Ava Djamshidi.

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