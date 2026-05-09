"Forteresses assiégées - Les trois châteaux de Chinon" sur NOVO19 lundi 11 mai 2026

Lundi 11 mai 2026 à 21:10, NOVO19 diffusera un nouvel épisode inédit de la série documentaire "Forteresses assiégées" qui sera consacré trois châteaux de Chinon.

Cette série documentaire vous plonge au cœur des sièges les plus spectaculaires de l’histoire antique et médiévale.

Construites sur des sites stratégiques, protégées par d’imposantes murailles et des dispositifs révolutionnaires, ces forteresses incarnent le génie des bâtisseurs du Moyen-Âge.

Prouesses techniques, savoir-faire d’exception, défis colossaux... De leur conception aux techniques de construction, la série révèle les secrets de ces mégastructures de pierre, conçues pour être imprenables.

Épisode 4 • Les trois châteaux de Chinon

Perchée sur une falaise dominant la Vienne, la forteresse du château de Chinon est réputée imprenable. S’étendant sur plus de 500 mètres, elle se divise en trois châteaux distincts, chacun doté de ses propres murailles, fossés et machines de guerre.

Au début du XIIIᵉ siècle, la forteresse est au cœur d’un conflit entre deux puissances : le roi d’Angleterre Jean sans Terre, de la dynastie des Plantagenêt, et le roi de France capétien Philippe Auguste.

À l’automne 1204, l’armée française l’encercle et impose un blocus. Un long siège de neuf mois commence. Soumises aux tirs dévastateurs des trébuchets, les défenses sont mises à rude épreuve.

Malgré la résistance anglaise, la forteresse finit par tomber aux mains des Capétiens, marquant une étape décisive dans l’expulsion des Anglais du territoire français.