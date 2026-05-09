"Airbus Helicopters : la techno secrète du leader mondial GFR26-1" sur RMC Découverte lundi 11 mai 2026

Lundi 11 mai 2026 à 21:10, RMC Découverte diffusera "Airbus Helicopters : la techno secrète du leader mondial GFR26-1" un documentaire inédit réalisé par Alex Gary.

Autorisations exceptionnelles, accès inédits à des zones habituellement fermées : ce documentaire pénètre au cœur d'Airbus Helicopters, à Marignane, près de Marseille.

Un site ultra-secret, numéro un mondial de la construction d'hélicoptères, où se conçoivent et se testent les appareils de demain. Dans ses hangars protégés de toute intrusion, ingénieurs et pilotes repoussent les limites grâce à des technologies révolutionnaires. Ici, la performance et la sécurité sont une obsession.

Des essais extrêmes sont menés, jusqu'à des coupures moteur en plein vol pour tester la capacité de réaction des appareils. Des installations uniques permettent de pousser moteurs et pales jusqu'à leur point de rupture.

Au cœur de ces recherches, deux appareils impressionnent. Le H160, qui automatise au maximum les commandes du pilote, et le Racer, un prototype capable d'atteindre 455 km/h. Si performants que l'armée s'est déjà positionnée pour les transformer en machines de guerre.