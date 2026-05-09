recherche
Documentaires

"Airbus Helicopters : la techno secrète du leader mondial GFR26-1" sur RMC Découverte lundi 11 mai 2026

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié samedi 9 mai 2026 201
"Airbus Helicopters : la techno secrète du leader mondial GFR26-1" sur RMC Découverte lundi 11 mai 2026

Lundi 11 mai 2026 à 21:10, RMC Découverte diffusera "Airbus Helicopters : la techno secrète du leader mondial GFR26-1" un documentaire inédit réalisé par Alex Gary.

Autorisations exceptionnelles, accès inédits à des zones habituellement fermées : ce documentaire pénètre au cœur d'Airbus Helicopters, à Marignane, près de Marseille.

Un site ultra-secret, numéro un mondial de la construction d'hélicoptères, où se conçoivent et se testent les appareils de demain. Dans ses hangars protégés de toute intrusion, ingénieurs et pilotes repoussent les limites grâce à des technologies révolutionnaires. Ici, la performance et la sécurité sont une obsession.

Des essais extrêmes sont menés, jusqu'à des coupures moteur en plein vol pour tester la capacité de réaction des appareils. Des installations uniques permettent de pousser moteurs et pales jusqu'à leur point de rupture.

Au cœur de ces recherches, deux appareils impressionnent. Le H160, qui automatise au maximum les commandes du pilote, et le Racer, un prototype capable d'atteindre 455 km/h. Si performants que l'armée s'est déjà positionnée pour les transformer en machines de guerre.

mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Documentaires, Lundi
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;66 Minutes&quot; dimanche 10 mai 2026 sur M6, sommaire du magazine

"66 Minutes" dimanche 10 mai 2026 sur M6, sommaire du magazine

09 mai 2026 - 15:45

Sur le même thème...

&quot;Forteresses assiégées - Les trois châteaux de Chinon&quot; sur NOVO19 lundi 11 mai 2026

"Forteresses assiégées - Les trois châteaux de Chinon" sur NOVO19 lundi 11 mai 2026

09 mai 2026 - 14:52

A ne pas manquer...

&quot;66 Minutes&quot; dimanche 10 mai 2026 sur M6, sommaire du magazine

"66 Minutes" dimanche 10 mai 2026 sur M6, sommaire du magazine

09 mai 2026 - 15:45 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...