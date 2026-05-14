"Harcèlement scolaire, nos vies d'après" un document inédit diffusé sur Public Sénat samedi 16 mai 2026

Samedi 16 mai 2026 à 20:55, Public Sénat diffusera "Harcèlement scolaire, nos vies d'après" un documentaire inédit réalisé par Cécilia Brès qui sera suivi d'un débat en plateau.

Et si on changeait de point de vue ? “Harcèlement scolaire, nos vies d'après” fait entendre la souffrance d'adultes qui ont été des élèves harcelés. Dix, vingt ou trente ans plus tard, le traumatisme est bien réel.

En suivant le parcours de Nathalie, Laurine et Samuel, ce film expose les dégâts à long-terme du harcèlement scolaire, pointant une vraie défaillance de l’institution scolaire et un enjeu de santé publique immense.

Face au fléau du harcèlement scolaire : comment agir à court et long terme ?

Pour en débattre, Rebecca Fitoussi recevra :

Agnès Evren, sénatrice (Les Républicains) de Paris.

Nora Tirane, fondatrice de l'association Marion - La Main Tendue.

Jean-Pierre Bellon, Philosophe et fondateur de l’APHEE.

Serge Hefez, psychiatre et psychanalyste.