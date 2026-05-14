"Mbappé, la diplomatie du ballon rond", un document inédit diffusé le 2 juin 2026 sur France 5

À voir sur France 5 mardi 2 juin 2026 à 21:05 sur France 5, "Mbappé, la diplomatie du ballon rond" un document inédit qui ne porte pas sur les performances sportives de Kylian Mbappé, mais sur sa dimension géopolitique, politique et sociétale.

« Je veux incarner la France, représenter la France et tout donner pour la France. » Kylian Mbappé l’a dit très tôt. Mais pouvait-il mesurer les conséquences d’une telle promesse faite il y a près de 10 ans ? Avec lui, le football est devenu bien plus que du ballon rond. C'est un soft power à part entière.

Ce documentaire, réalisé par Jean-Philippe Leclaire, raconte une trajectoire fulgurante : celle d’un prodige à la notoriété planétaire, qui dîne à la table des puissants. Mais aujourd’hui on peut s’interroger sur le destin de cette icône de 27 ans devenue trop célèbre, trop tôt ?

À l’approche de la Coupe du monde de football organisée par l’Amérique de Donald Trump, le capitaine des Bleus aborde un moment décisif de sa carrière : une reconquête sportive, médiatique et symbolique. Détesté par une partie du PSG, alors qu’il reste le plus grand buteur de l’histoire du club (256 buts). Contesté par nombre de supporters du Real Madrid qui demandent son départ alors qu'il était attendu comme le sauveur du plus grand Club du monde. Mbappé, le mal-aimé ? Un mal bien de notre époque : fabriquer des légendes, puis brûler nos icônes presque aussi vite.

« Mbappé, la diplomatie du ballon rond » raconte Kylian Mbappé hors des terrains, à travers celles et ceux qui l’ont observé, approché ou côtoyé : conseiller du président de la République, journalistes, photographes, experts du football, du luxe et de la géopolitique. Car Mbappé n’est pas seulement un attaquant : c’est une star issue de la banlieue parisienne, championne du monde à 19 ans, devenue une marque globale.

Le documentaire de 70 minutes explore la façon dont le joueur est devenu un agent d’influence diplomatique et un ambassadeur un peu malgré lui. Pour la France d’abord grâce à une relation insolite entre un président de la République et le capitaine des Bleus. Entre Emmanuel Macron et Kylian Mbappé, intérêt mutuel, récupération politique et bataille d’images se confondent parfois. Cette puissance diplomatique a aussi été utilisée par d’autres pouvoirs. Au PSG, Mbappé a été le visage français du projet qatari, vitrine d’une stratégie d’influence mondiale construite autour du football.

De Paris à New York, de Madrid à Londres, jusqu’au Sénégal ou en Égypte, le film mesure la popularité mondiale d’un footballeur français suivi par plus 150 millions d’abonnés. Il est un VRP du made in France, un ambassadeur – à ses dépens ? - de la République sur tous les continents.

À l’issue du documentaire, Laurent Delahousse recevra un invité de premier rang pour parler soft power, diplomatie et grands enjeux géopolitiques autour d’un objet qui nous fait tourner la tête : un ballon rond.