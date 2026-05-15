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"Hong Kong ne répond plus", un document d'Antoine Vedeilhe sur France 5 dimanche 17 mai 2026

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié vendredi 15 mai 2026 164
"Hong Kong ne répond plus", un document d'Antoine Vedeilhe sur France 5 dimanche 17 mai 2026

Dimanche 17 mai 2026 à 21:05 sur France 5 dans "Le monde en face", Aurélie Casse vous proposera de découvrir le documentaire « Hong Kong ne répond plus » réalisé par Antoine Vedeilhe qui retrace la fin progressive des libertés démocratiques à Hong Kong et sa reprise en main brutale par le gouvernement central de Pékin.

Hong Kong, ancienne enclave de liberté aux portes de la Chine, a longtemps incarné un modèle unique, fondé sur un État de droit, la liberté d’expression et le pluralisme politique. Un territoire rebelle, secoué par d'immenses mouvements de contestation ces dernières années, et une population qui n'hésitait pas à défier le joug de Pékin, à contre-courant des autres métropoles chinoises où la population marche au pas.

Mais depuis 2020 et l’imposition d'une loi sur la sécurité nationale, Hong Kong a profondément changé de visage. Une ligne rouge, mouvante, a été tracée et le moindre faux pas peut désormais conduire en prison. Avec cette loi que les chancelleries occidentales et les associations de défense des droits humains jugent liberticide, l'emprise de Pékin est désormais totale : les opposants politiques sont emprisonnés ou en exil, les médias réduits au silence et à l'école, l'Histoire est réécrite, afin d’endoctriner les jeunes générations et de former des "patriotes".

À travers les témoignages d’activistes, de journalistes, de responsables politiques ou de simples citoyens, le documentaire retrace la fin progressive des libertés et la mise au pas de toute une société.

L'équipe du film s'est également rendue à Londres et Taïwan, auprès de ceux qui continuent de résister depuis leur exil et racontent une répression qui ne connaît plus de frontières. Les autorités traquent désormais les dissidents jusqu'à l'étranger. À Hong Kong, les "pro-chinois" eux vantent le retour du calme et de la stabilité, grâce notamment à la mise en place d'un système de délation pour faire la chasse à toutes les voix dissidentes.

Entre récit intime et thriller politique, ce documentaire dévoile comment la Chine a réduit Hong Kong au silence.

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