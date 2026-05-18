"1936, le Front populaire : entre joie et colères" sur France 3 mercredi 20 mai 2026

Regarder et partager l’histoire, la mémoire et l’héritage du Front populaire, quatre-vingt-dix ans après sa victoire électorale et ses avancées sociales emblématiques. C’est ce que France Télévisions propose aux Français, avec un récit intense et très documenté sur cette période charnière de l’histoire politique et sociale du XXe siècle.
Coréalisé par Fabien Béziat et Hugues Nancy, ce documentaire raconte, avec des archives et des témoignages rares, la société de l’époque, ses réalités, ses fractures politiques, et ses transformations culturelles et sociales qui ont façonné la France contemporaine.
Présentation du film
Ce court moment de notre histoire (1934-1938) que l’on appelle le « Front populaire » a marqué à jamais notre mémoire collective. Pour la première fois, en remontant le temps à la recherche de témoignages familiaux et d’archives inédites, ce film offre un récit vibrant de cette expérience fondatrice, racontée à hauteur d’hommes et de femmes, à travers la parole exceptionnelle de descendants d'ouvriers et d'acteurs politiques de l'époque, à gauche comme à droite.
Alors que la moitié des Français était passionnément pour et l’autre moitié farouchement contre, le film 1936, le Front populaire nous plonge au cœur d’une intense bataille politique, dont le résultat sera une incroyable révolution culturelle et sociale, qui a façonné la France telle que nous la connaissons aujourd’hui.
Les intervenants
- Maryse Veny-Timbaud Petite-fille de Jean-Pierre Timbaud
- Eugénie Bachelot-Prévert Petite-fille de Jacques Prévert
- Serge Wolikow Auteur de 1936, le monde du Front populaire
- Anne-Marie Rerolle Fille et petite-fille d'ouvrières Michelin
- Jean Vigreux Auteur de 1936, l'échappée belle
- Antoine Malamoud Arrière-petit-fils de Léon Blum
- Gilles Richard Auteur de Histoire des droites en France
- Hugues de La Rocque Petit-fils de François de La Rocque
- Gérard Leidet Président de "Provence mémoire et monde ouvrier"
- Hélène Langevin Fille d'Irène Joliot-Curie
- Michel Korb Fils de Francis Lemarque
- Denise Bailly-Michels Fille de Charles Michels
- Danielle Tartakowsky Auteure de Le Front populaire - La vie est à nous
- Guy Huard-Verneuil Conservateur aux archives de Sciences Po
- François Demay Petit-fils de France Demay
- Corinne Jamet Fille de Pierre Jamet
- Pascal Ory Auteur de La belle illusion, 1935-1938
- Raymond Mateu Fils d'un combattant des Brigades internationales.