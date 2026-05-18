"1936, le Front populaire : entre joie et colères" sur France 3 mercredi 20 mai 2026

Mercredi 20 mai 2026 à 21:10, France 3 diffusera "1936, le Front populaire - Entre joie et colères" un document inédit, coréalisé par Fabien Béziat et Hugues Nancy, qui offre un récit vibrant de la mémoire et l’héritage du Front populaire 90 ans après sa victoire électorale.

Regarder et partager l’histoire, la mémoire et l’héritage du Front populaire, quatre-vingt-dix ans après sa victoire électorale et ses avancées sociales emblématiques. C’est ce que France Télévisions propose aux Français, avec un récit intense et très documenté sur cette période charnière de l’histoire politique et sociale du XXe siècle.

Coréalisé par Fabien Béziat et Hugues Nancy, ce documentaire raconte, avec des archives et des témoignages rares, la société de l’époque, ses réalités, ses fractures politiques, et ses transformations culturelles et sociales qui ont façonné la France contemporaine.

Présentation du film

Ce court moment de notre histoire (1934-1938) que l’on appelle le « Front populaire » a marqué à jamais notre mémoire collective. Pour la première fois, en remontant le temps à la recherche de témoignages familiaux et d’archives inédites, ce film offre un récit vibrant de cette expérience fondatrice, racontée à hauteur d’hommes et de femmes, à travers la parole exceptionnelle de descendants d'ouvriers et d'acteurs politiques de l'époque, à gauche comme à droite.

Alors que la moitié des Français était passionnément pour et l’autre moitié farouchement contre, le film 1936, le Front populaire nous plonge au cœur d’une intense bataille politique, dont le résultat sera une incroyable révolution culturelle et sociale, qui a façonné la France telle que nous la connaissons aujourd’hui.

Les intervenants

