"Venise : l’âge d’or", un document inédit diffusé sur Arte samedi 23 mai 2026 (vidéo)

Au XVe siècle, la Sérénissime compte parmi les cités marchandes les plus puissantes d’Europe. À travers le destin du doge Francesco Foscari et de son fils Jacopo, accusé de haute trahison, ce documentaire raconte l’apogée et la face sombre de la république vénitienne. À voir sur Arte samedi 23 mai 2026 à 20:55.

Dans la première moitié du XVe siècle, Venise, au faîte de sa puissance, règne sur la Méditerranée et la mer Noire grâce à son empire maritime.

Élu doge en 1423, Francesco Foscari, le chef de la République, incarne cette période florissante. Mais son exercice autoritaire du pouvoir et sa politique d’expansion terrestre, au prix d’une guerre coûteuse contre le duché de Milan, lui valent des ennemis. À commencer par le clan Loredan, partisan de la prudence, qui briguait la corne ducale. Pris dans ces rivalités entre familles patriciennes, Jacopo, le fils de Francesco, est accusé de haute trahison et de meurtre. Malgré sa position, le doge – qui a déjà perdu ses trois aînés, emportés par la peste – ne peut rien pour lui éviter la torture et la relégation en Crète...

Fragilisé par la chute, en 1453, de Constantinople, capitale de l’Empire byzantin avec laquelle la Sérénissime entretenait d’étroites relations, et dévasté par la mort de Jacopo, Francesco Foscari est déposé en 1457.

Des palais aux marchés

À travers la tragédie des Foscari, qui inspira les artistes (Verdi, Lord Byron…) et façonna le mythe de Venise, ce documentaire plonge dans la dualité d’une époque aussi flamboyante que funeste, gangrenée par les intrigues.

Système politique, commerce, architecture, diplomatie… Des splendeurs du palais des Doges au marché du Rialto en passant par un ancien hôpital dédié aux pestiférés, le film, qui comporte des séquences générées par l’intelligence artificielle, donne un riche aperçu de la vie dans la cité lagunaire durant cet âge d’or tumultueux en combinant archives, éclairages d’historiens, animations et visites guidées.