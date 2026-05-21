"Le mystère d'Oak Island" samedi 23 mai 2026 sur RMC Découverte

Samedi 23 mai 2026 à 21:10, RMC Découverte diffusera deux nouveaux épisodes de la 10ème saison inédite de la série documentaire "Le mystère d'Oak Island".

Après dix ans de recherches, les frères Lagina et leur équipe sont de retour sur Oak Island.

Cette nouvelle saison de fouille se révèle rapidement fructueuse et très prometteuse. En effet, de nouveaux indices sont découverts dans le marais et sous le Money Pit. Le trésor semble à portée de main.

Les membres de l'équipe ont une vue claire d'une structure souterraine alors qu'ils poursuivent leurs recherches depuis plus d'une décennie.

Épisode 10x21 • Un tonneau rempli d'indices

La saison de fouille avance et le temps presse désormais. Une découverte fracassante faite dans le marais pourrait bien éclairer d'un jour nouveau l'histoire de l'Amérique du Nord.

Épisode 10x22 • Romains errants

Pour les frères Lagina et leur équipe de retour sur Oak Island, les fouille se révèlent rapidement fructueuses et très prometteuses. En effet, de nouveaux indices sont découverts.