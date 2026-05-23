"Tunnel sous la Manche : les secrets du plus long tunnel sous marin" sur RMC Découverte lundi 25 mai 2026

Lundi 25 mai 2026 à 21:10, RMC Découverte diffusera le document inédit "Tunnel sous la Manche : les secrets du plus long tunnel sous marin" réalisé par Michael O'Connor.

Plus de 20 millions de voyageurs et des millions de tonnes de marchandises empruntent chaque année le tunnel sous la Manche.

À une époque où peu de projets d'une telle envergure avaient même été envisagés, la France et le Royaume-Uni ont osé voir grand pour relier leurs deux territoires sous la mer, après deux siècles de projets avortés et de rivalités historiques. Le résultat reste, aujourd'hui encore, révolutionnaire.

L'ouvrage s'étend sur 50 kilomètres, dont près de 38 sous la mer. Creusé par onze gigantesques tunneliers partis simultanément des deux côtés de la Manche, guidés au laser pour un point de rencontre calculé au millimètre près, il se compose de trois tunnels distincts équipés de systèmes de ventilation, de détection incendie et de surveillance parmi les plus sophistiqués au monde.

Quelles raisons ont poussé les hommes à ériger un tel ouvrage ? Quels défis techniques et géologiques a-t-il fallu relever ? Et quelles technologies, des tunneliers aux capteurs qui scrutent chaque mètre en temps réel, le rendent unique ?

Grâce à des images d'archives rares et à des reconstitutions 3D, découvrez les innovations qui se cachent derrière cette prouesse franco-britannique.