"Notre-Dame de Paris : les 10 secrets d'une cathédrale mythique" sur RMC Découverte mardi 26 mai 2026

Mardi 26 mai 2026 à 21:10, RMC Découverte diffusera le documentaire inédit "Notre-Dame de Paris : les 10 secrets d'une cathédrale mythique" réalisé par Michael O'Connor.

À l'ombre de ses tours mythiques, la cathédrale Notre-Dame de Paris révèle des secrets insoupçonnés. Huit siècles de mystères, d'innovations architecturales et d'histoires humaines fascinantes se dévoilent.

Des bâtisseurs du Moyen Âge aux artisans de sa reconstruction après l'incendie du 15 avril 2019, chaque pierre raconte une épopée hors du commun. Trésors cachés, symboles codés, sépultures enfouies, mais aussi terrain de fiction pour Victor Hugo ou de jeu pour des parachutistes audacieux : Notre-Dame incarne l'âme de la France.

Grâce à des images d'archives et à des reconstitutions 3D saisissantes, découvrez les histoires inattendues de la cathédrale la plus célèbre du monde. Entre drames, découvertes et prouesses techniques, plongez dans un voyage spectaculaire au cœur d'un chef-d'œuvre universel, plus vivant que jamais.