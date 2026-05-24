"La Fabrique du mensonge" : Brigitte Macron, l'ombre de la rumeur, le 7 juin 2026 sur France 5

Le prochain numéro de "La fabrique du mensonge", diffusé dimanche 7 juin 2026 à 21:10 sur France 5, s'intéressera à l’une des théories complotistes les plus massivement relayées en France et bien au-delà de ses frontières sur la Première dame de France : Brigitte Macron.

Tout le monde, ou presque, a déjà entendu cette rumeur visant Brigitte Macron : une histoire persistante selon laquelle elle serait un homme et même son propre frère, Jean‑Michel Trogneux.

Longtemps, ce récit n’a circulé qu’à voix basse, comme une plaisanterie de mauvais goût, échangée entre amis, en famille ou autour d’une machine à café. Puis, tout s’est emballé.

En quelques mois, cette construction basée sur de vagues rapprochements d'images est devenue l’une des théories complotistes les plus massivement relayées en France et bien au-delà de ses frontières. Des milliers d’internautes se sont transformés en « enquêteurs », traquant dans la moindre photo, le moindre document, la moindre archive, ce qu’ils croient être la preuve d’un mensonge d’État.

L’équipe de La Fabrique du mensonge a voulu comprendre comment une théorie aussi invraisemblable a pu se propager si vite, si massivement.

Comment un récit né dans la sphère covido-sceptique, repris par des influenceurs d’extrême droite, a fini par circuler dans des réseaux politiques proches de la Maison Blanche et même du Kremlin.

Qui se cache derrière cette théorie qui a poussé la Première dame à porter plainte quatre fois ? Qui a intérêt à la voir se propager ?

Les journalistes de La Fabrique du mensonge sont allés à la rencontre de celles et ceux qui en sont à l’origine, qui la relaient, qui en profitent également. Une médium devenue youtubeuse, un avocat, une figure médiatique du monde « alternatif », un galeriste diplômé d’une grande école…

Tous ont accepté, en exclusivité, de parler à visage découvert de leur parcours et, surtout, de leurs motivations. Colère contre le gouvernement, défiance envers les institutions mais aussi opportunités financières. Parier sur le rejet du couple présidentiel peut être un business florissant.

À travers des échanges sans filtre, ce film nous plonge au cœur des rouages de la désinformation contemporaine et révèle comment une rumeur peut, en quelques clics, se transformer en affaire politique, en enjeu d’État.