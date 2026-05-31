"Nucléaire, opération dissuasion" sur Arte mardi 2 juin 2026 dans Thema

Mardi 2 juin 2026 à 22:25, Arte diffusera "Nucléaire, opération dissuasion" un documentaire inédit Andrea Hauner qui traite de la crise et de la réorganisation de la défense géopolitique et nucléaire en Europe, face aux doutes grandissants concernant la protection américaine.

Depuis près de quatre-vingts ans, la sécurité européenne repose en grande partie sur le parapluie nucléaire américain, mis en place lors de la création de l’Otan. Mais ce modèle de dissuasion se retrouve aujourd’hui fragilisé par la guerre en Ukraine, déclenchée par la Russie en 2022, et par la dégradation des relations transatlantiques, notamment depuis la réélection de Donald Trump.

Face à ces incertitudes, la question d’une autonomie nucléaire européenne revient au premier plan. Seule puissance du continent à disposer d’un arsenal entièrement indépendant, la France apparaît comme un acteur central.

À l’été 2025, le président Emmanuel Macron et le Premier ministre britannique Keir Starmer ont signé un accord visant à renforcer la coopération nucléaire entre Paris et Londres.

En mars 2026, la France a par ailleurs annoncé une évolution de sa doctrine, ouvrant la voie à une collaboration accrue avec ses partenaires européens.

Dans le même temps, des débats émergent en Allemagne et en Pologne autour de programmes nationaux, tandis que progresse l’idée d’un arsenal nucléaire européen commun. Mais une telle stratégie peut-elle devenir pérenne sans le soutien des États-Unis ?

Autonomie et dépendance

Nourri d’images d’archives et de témoignages d’experts, ce documentaire retrace l’évolution des équilibres géopolitiques entre les puissances, du lendemain de la Seconde Guerre mondiale aux crises actuelles en passant par la guerre froide. Il met en lumière les fondements du système de dissuasion qui a structuré la seconde moitié du XXe siècle, tout en montrant une Europe aujourd’hui en quête de repositionnement stratégique, confrontée à ses propres limites.

Cet état des lieux fait ainsi apparaître les tensions entre volonté d’autonomie et dépendance persistante, laissant entrevoir une recomposition encore inachevée.