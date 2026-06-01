"1998, l'été de nos 18 ans" par Maria Pourchet sur France 3 mercredi 3 juin 2026

Mercredi 3 juin 2026 à 21:10, France 3 diffusera "1998, l'été de nos 18 ans" un documentaire inédit réalisé par Nathalie Amsellem et Serge Turquier qui mêle mémoire intime et histoire collective pour raconter la France de l'été 1998.

C'est l'été de la victoire des Bleus. Un été mémorable. Le dernier avant l’explosion d’Internet et des portables.

Celui d'une bascule, pour tout un pays et pour une lycéenne des Vosges sur le point de quitter l’adolescence : Maria Pourchet. Devenue écrivain, elle redessine aujourd'hui dans ses mots et en archives cette époque tatouée dans nos mémoires.

Sous les violons de « Louise Attaque », un pays étrange et familier se dévoile, où l’on paie en francs sa place de cinéma pour voir triompher dans « Titanic » un jeune inconnu nommé DiCaprio.