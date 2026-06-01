"Les docs de La Grande Librairie" consacrés à Victor Hugo mercredi 3 juin 2026 sur France 5

Mercredi 3 juin 2026 à 21:05, France 5 diffusera un numéro numéros des "Docs de la Grande Librairie" de François Busnel qui sera consacré à Victor Hugo.

Déprogrammation : Suite au décès d'Edgar Morin, cette émission est déprogrammée. France 5 diffusera mercredi soir un numéro spécial de "La Grande Librairie" qui lui rendra hommage. Plus d'informations dans notre article : Suite au décès d', cette émission est déprogrammée.diffusera mercredi soir un numéro spécial dequi lui rendra hommage. Plus d'informations dans notre article : "La grande librairie" rend hommage à Edgar Morin mercredi 3 juin 2026 sur France 5

Après avoir exploré les vies et les œuvres de Flaubert, Balzac, Virginia Woolf, Colette, Maupassant, Yourcenar, Voltaire et Jack London, François Busnel et France 5 proposent de poursuivre leur aventure avec "Les Docs de La Grande Librairie", cette fois en rendant hommage à Victor Hugo.

Victor Hugo, figure incontestée de la littérature française, est un nom qui résonne à travers les siècles. Que ce soit à travers ses romans, leurs innombrables adaptations ou les références omniprésentes à son œuvre, il a laissé une empreinte indélébile dans l’histoire littéraire. Parmi les plus grands noms du XIXe siècle – Balzac, Zola, Flaubert, Maupassant, Musset –, Hugo brille d’une lumière particulière, se distinguant par son influence intemporelle.

Sa maîtrise des quatre grands genres littéraires – le roman, la poésie, le théâtre et l’argumentation – en fait une figure totale de la littérature.

Mais Hugo n’était pas seulement un écrivain, il était aussi un homme d’engagement politique, un défenseur des opprimés, dont les idéaux imprègnent ses œuvres et leur confèrent une résonance qui traverse les générations.

Sa vie, marquée par des événements dramatiques dignes de ses romans, entre le deuil de sa fille Léopoldine, son exil à Jersey et Guernesey, et sa longévité exceptionnelle, a nourri sa légende, propulsant son influence bien au-delà de son époque.

À plus de 150 ans de distance, Hugo continue d’être un phare, un modèle, et ses mots résonnent encore au cœur de nos préoccupations sociales, culturelles et politiques.

Les intervenants :

Dan Franck (écrivain)

(écrivain) Maylis de Kerangal (écrivaine)

(écrivaine) Valérie Zenatti (écrivaine)

(écrivaine) Sébastien Spitzer (écrivain)

(écrivain) Judith Perrignon (écrivaine)

(écrivaine) Jean-Marc Hovasse (professeur de littérature française / universitaire).