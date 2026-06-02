"L'histoire au scalpel" consacré à Voltaire & Raphaël, jeudi 4 juin 2026 sur France 5

Jeudi 4 juin 2026 à 21:05, France 5 diffusera deux numéros inédits de la collection documentaire "L'histoire au scalpel" dans lequels, grâce à des analyses et des prélèvements jamais réalisés, Philippe Charlier lève le voile sur les derniers mystères qui entourent la mort de grands personnages historiques.

Dans ces deux nouvelles enquêtes, Philippe Charlier, médecin légiste et anthropologue, s'intéresse à Voltaire, célèbre écrivain et philosophe du siècle des Lumières, et au peintre Raphaël, considéré comme l'un des maîtres de la Renaissance.

21.05 • Voltaire, à la recherche du corps dispersé

Installé au Panthéon, Voltaire est en bonne position des tombeaux les plus visités du monument. Et pourtant, il manque à l’appel quelques organes au philosophe et dramaturge.

L’histoire de la dépouille de Voltaire est à l’image de sa vie : rocambolesque. Son corps sera exfiltré à sa mort en 1778 par ses amis pour échapper aux autorités religieuses, son cœur prélevé et exposé dans un mausolée à sa gloire avant de se perdre dans les archives de la Bibliothèque nationale et son cerveau placé sur les étagères de l’officine d’un pharmacien…

Pourquoi la dépouille du célèbre philosophe s’est-elle trouvée éparpillée à travers les siècles ? Où se trouvent ces précieuses reliques ?

Autant d’énigmes que Philippe Charlier va chercher à résoudre. Grâce à ces analyses, il tentera aussi d’écrire le carnet de santé de Voltaire et, ainsi, peut-être, découvrir les causes de sa mort.

Un polar scientifique et historique passionnant au cœur du siècle des Lumières.

22.00 • Raphaël, les secrets des reliques

Dans cette nouvelle enquête, Philippe Charlier s'intéresse à l’un des maîtres de la Renaissance, le peintre italien Raphaël, mort mystérieusement en pleine gloire, à seulement 37 ans…

En 1520, après quinze jours de fièvre, disparaissait ce peintre majeur. Pleuré par ses contemporains, il aura droit à de grandioses funérailles au Vatican. Depuis, son corps repose dans un tombeau au cœur du Panthéon de Rome.

Heureusement, un moulage de son crâne a été conservé à Urbino, sa ville natale, et des ossements ont été archivés dans un musée de Montauban, grâce à l’admiration que lui portait le peintre français Ingres.

Des reliques extraordinaires pour notre médecin des morts qui va tenter de reconstituer le carnet de santé de cet artiste et éclairer les causes de sa mort. Était-il atteint par la syphilis ? A-t-il été empoisonné ? Les moulages de son crâne, conservés dans les musées, sont-ils authentiques ? Permettront-ils de reconstituer le visage de Raphaël ?