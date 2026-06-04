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"Sagrada Família : Le rêve achevé" sur Arte samedi 6 juin 2026

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié jeudi 4 juin 2026 135
"Sagrada Família : Le rêve achevé" sur Arte samedi 6 juin 2026

À l’occasion de l’inauguration, le 10 juin, de la plus haute tour de la Sagrada Família, ce documentaire livre un passionnant portrait de son architecte, Antoni Gaudí, et retrace, jusqu’aux ultimes étapes, le défi artistique et technique qu’a représenté la poursuite du chantier pour ses successeurs. À voir sur Arte samedi 6 juin 2026 à 20:55.

L’imposante basilique de la Sagrada Família, œuvre hors norme de l’architecte catalan Antoni Gaudí (1852-1926) débutée en 1882, surplombe la ville de Barcelone dont elle est devenue le symbole. Sa verticalité, ses formes organiques et les mosaïques colorées qui ornent le sommet de ses tours la rendent unique – bien que ces éléments se retrouvent dans nombre de créations de l’artiste (parc Güell, Casa Batlló, Casa Milà...), toutes conçues dans l’esprit du modernisme catalan dont Gaudí est l’un des principaux représentants.

Au-delà de son esthétique audacieuse, ce temple expiatoire est le produit d’innovations techniques, à l’image de ses arcs en chaînette conçus pour absorber la charge de l’immense bâtisse dénuée de contreforts ou de ses colonnes inclinées, semblables à des arbres, qui suivent la trajectoire des forces de l’édifice. Une géométrie complexe qui a mis à l’épreuve les héritiers de Gaudí, d’autant que l’atelier de ce dernier, dans lequel étaient entreposés ses plans et maquettes, a été ravagé par un incendie en 1936. Dès lors, il a fallu interpréter les fragments récupérés dans les cendres et chercher des indices dans ses écrits pour poursuivre la construction.

Épopée architecturale

Cent ans après la mort accidentelle de Gaudí, renversé par un tramway, l’achèvement de la tour de Jésus, récemment couronnée d’une croix monumentale, a fait de la Sagrada Família l’église la plus haute du monde. Installé au cœur du chantier barcelonais, dont il a suivi les dernières étapes, Marc Jampolsky interroge historiens, spécialistes du génie catalan et architectes afin de percer les mystères de la basilique.

Revenant aux sources de sa création à travers les archives du bâtisseur, les paysages qui l’ont inspiré, ses premiers travaux d’étudiant et ses autres réalisations, le film s’attarde sur l’ouvrage de ses successeurs, mis au défi de comprendre la pensée architecturale du maître afin de continuer son œuvre le plus fidèlement possible ou, au contraire, en y introduisant leur propre style – à l’instar de la controversée façade de la Passion réalisée par le sculpteur Josep Maria Subirachs.

Entrecoupée d’opportuns passages de fiction, dans lesquels Gaudí exprime idées, obsessions et souffrances dans son atelier minutieusement reconstitué en 3D, cette enquête captivante raconte la spectaculaire épopée collective qu’il a initiée, dans la lignée des cathédrales du Moyen Âge.

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