"Le mystère d'Oak Island" samedi 6 juin 2026 sur RMC Découverte

Samedi 6 juin 2026 à 21:10, RMC Découverte diffusera deux nouveaux épisodes de la 10ème saison inédite de la série documentaire "Le mystère d'Oak Island".

Après dix ans de recherches, les frères Lagina et leur équipe sont de retour sur Oak Island.

Cette nouvelle saison de fouille se révèle rapidement fructueuse et très prometteuse. En effet, de nouveaux indices sont découverts dans le marais et sous le Money Pit. Le trésor semble à portée de main.

Les membres de l'équipe ont une vue claire d'une structure souterraine alors qu'ils poursuivent leurs recherches depuis plus d'une décennie.

Épisode 10x25 • Sous la trappe



L'équipe fait une nouvelle découverte qui pourrait leur livrer la clé du mystère d'Oak Island.

Épisode 10x26 • Révélations dans le puits de la fortune

La saison de fouille se conclut par d'importantes découvertes dans le marais et dans le Money Pit.