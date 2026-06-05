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"Baroudeurs" avec Loury Lag au Honduras sur RMC Découverte vendredi 5 juin 2026

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié vendredi 5 juin 2026 175
"Baroudeurs" avec Loury Lag au Honduras sur RMC Découverte vendredi 5 juin 2026

Vendredi 5 juin 2026 à 21:10, RMC Découverte diffusera le premier épisode de "Baroudeurs" une série documentaire inédite de Loury Lag qui va vous embarquer au coeur des environnements les plus hostiles de la planète.

Déserts brûlants, jungles impénétrables, montagnes glaciales : chaque territoire devient un terrain d'expérimentation grandeur nature, où les conditions sont réelles et l'engagement, total.

Au fil des épisodes, les épreuves se durcissent : manque de ressources, fatigue, conditions climatiques impitoyables. Des défis qui mettent à nu le corps et le mental, et révèlent ce que chacun a de plus profond en lui. Sur chaque territoire, Loury Lag va aussi à la rencontre de celles et ceux qui vivent et travaillent dans ces conditions au quotidien. Des femmes et des hommes dont la résilience et l'ingéniosité sont les plus précieux des enseignements.

Techniques de survie, gestion du stress, connexion humaine au bout du monde : Baroudeurs, c'est une aventure autant physique qu'humaine, où résilience, adaptation et dépassement de soi sont les seules boussoles qui comptent.

Épisode 1 28 jours dans l'enfer vert du Honduras

Dans cet épisode de Baroudeurs, Loury Lag pousse ses limites jusqu'à l'extrême en traversant la Mosquitia, l'une des jungles les plus mortelles au monde.

Après 70 kilomètres en autonomie totale à la machette, l'aventurier français affronte des dangers omniprésents : narcotraffiquants, crocodiles, serpents venimeux et moustiques porteurs de maladies. Il capture des crocodiles à mains nues auprès de chasseurs locaux, mais son objectif ultime reste South Cay , île des pêcheurs de homards.

Sous l'eau à 30 mètres de profondeur, il expérimente le quotidien extrême de ces hommes qui risquent leur vie pour quelques euros.

Entre survie brute et humanité en détresse, l'épisode révèle comment la cocaïne et la misère façonnent cette région reculée. Une plongée sans concession dans l'enfer vert.

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