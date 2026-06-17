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"Des trains pas comme les autres" : la 16ème saison diffusée sur France 5 à partir du 9 juillet 2026

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mercredi 17 juin 2026 266
"Des trains pas comme les autres" : la 16ème saison diffusée sur France 5 à partir du 9 juillet 2026

À ne pas manquer sur France 5 jeudi 9 juillet 2026 à 21:05, le lancement de la 16ème saison de la collection documentaire "Des trains pas comme les autres" avec Philippe Gougler.

Des trains pas comme les autres revient pour une nouvelle saison estivale sur Fance 5.

Tout l'été, chaque jeudi, Philippe Gougler nous fait partager une grande soirée (trois numéros : un inédit suivi de deux rediffusions) dépaysante à bord de trains atypiques à la rencontre de différentes personnes, cultures, coutumes…

Au programme de la saison 16 : l'Angola, le Monténégro, le Kazakhstan, Singapour, la Malaisie, la Floride et Istanbul.

Première destination de l'été : l'Angola

Des déserts comme dans les rêves, des chutes d’eau comme au premier matin du monde, des villes qui ne cessent de se transformer… Bienvenue en Angola.

Philippe Gougler part à la découverte de ce pays d’Afrique méconnu et de ses lignes de chemins de fer vraiment pas comme les autres.

Au programme, Philippe rencontre la tribu nomade des Mucabal qui vivent avec et pour le bétail, et celle des Mumuila avec leurs coiffures inimitables… Il se rend sur I’île aux Tigres, mystérieuse et abandonnée, puis à Luanda la capitale du pays, au bord de l’océan Atlantique, en passant par la cascade de Kalandula aussi spectaculaire que méconnue…

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