"Premières notes", une enquête sur les racines préhistoriques de la musique, jeudi 18 juin 2026 sur France 5

Pourquoi l’homme joue-t-il de la musique ? Cette enquête scientifique et archéologique, diffusée jeudi 18 juin 2026 à 21:05 sur France 5, remonte aux origines de cette mystérieuse facette de l’humanité.

Partout où il y a l'homme, il y a de la musique. Le naturaliste Charles Darwin considérait cette capacité que nous avons à produire des sons et créer des mélodies comme une énigme, l’un de nos attributs les plus mystérieux. En quoi la musique a-t-elle aidé à la survie de l’homme ? Pourquoi et pour qui l’homme a-t-il développé ce sens musical ?

Cette enquête scientifique et archéologique nous emmène dans un surprenant voyage dans le passé à la recherche des premiers musiciens de l’Histoire. Bien avant d’être un art et un divertissement, la musique fut une arme, l’alliée de la guerre et du pouvoir mais aussi un langage sacré pour parler aux dieux et certainement à l’aube de l’humanité, la bande sonore de rites ancestraux.

En redonnant vie à des instruments de musique millénaires, en déchiffrant certaines des plus anciennes compositions musicales datant de l’Antiquité, ou en explorant la résonance des grottes du paléolithique et l’intrigante sonorité de pierres et de stalactites, des archéologues, chercheurs et musicologues nous dévoilent les échos du passé et nous permettent d’entendre les premières notes de l’humanité, révélant ainsi l’étonnante musique des premiers hommes.