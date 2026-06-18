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"Le mystère d'Oak Island" samedi 20 juin 2026 sur RMC Découverte

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié jeudi 18 juin 2026 199
"Le mystère d'Oak Island" samedi 20 juin 2026 sur RMC Découverte

Samedi 20 juin 2026 à 21:10, RMC Découverte diffusera deux nouveaux épisodes de la 11ème saison inédite de la série documentaire "Le mystère d'Oak Island".

Depuis plus de 200 ans, les chercheurs de trésors se succèdent sur l'île d'Oak, au sud de la province de Nouvelle-Ecosse, au Canada. Les frères Lagina en font partie.

Épisode 11x03 Charges lourdes

L'équipe continue de rechercher activement le tunnel dont elle soupçonne l'existence. Les éléments découverts sur le lot 5 suggèrent un lien avec le corsaire Sir William Phipps.

Épisode 11x04 Saisir sa chance

Pendant que l'équipe cherche le mystérieux tunnel, le lot 5 continue de livrer ses secrets. Rick et Gary découvrent un élément inhabituel.

Dernière modification le jeudi, 18 juin 2026 14:35
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