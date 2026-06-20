"Sur le front" : Coraux, l’incroyable voyage sur France 5 lundi 22 juin 2026

Lundi 22 juin 2026 à 21:05, France 5 diffusera un nouveau numéro de l'émission "Sur le front" dans lequel Hugo Clément et son équipe enquêtent sur les coraux.

Surprenant : il y a des coraux partout en France, même en Méditerranée et en Bretagne. Saviez-vous que la moitié des coraux de Guadeloupe ont disparu depuis 3 ans ? Des idées incroyables émergent pour faire revivre ces lieux qui nous font rêver… et même les touristes ont un rôle à jouer.

Hugo Clément nous montre les projets les plus ambitieux, et ça marche !

Édito de Hugo Clément, journaliste

Depuis 2022, 50% des coraux de Guadeloupe ont disparu. Je n’en reviens toujours pas de ces chiffres : leur disparition est vertigineuse, très récente, et je ne comprends pas qu’on n’en parle pas plus. La disparition de nos barrières de corail devrait créer un électrochoc partout, tellement les chiffres sont ahurissants.

Je pensais que l’unique problème de ces coraux c’était les canicules marines : quand l’eau est trop chaude pendant trop longtemps, que les coraux suffoquent et finissent par blanchir. Je pensais que nous étions démunis face à cette situation. En enquêtant sur le sujet, nous avons découvert des chercheurs incroyables qui mettent en place des projets concrets pour trouver des solutions : des panneaux solaires pour faire de l’ombre, des réseaux d’eau froide pour refroidir les coraux pendant les épisodes les plus intenses. De nombreuses solutions d’urgence se développent pour ces périodes caniculaires.

Nos milieux marins sont souvent en très mauvais état, au-delà des grosses chaleurs. Avec trop d’azote dans l’eau, et donc des algues qui pullulent. Il existe d’autres solutions, sur le long terme, pour protéger les coraux : faire revenir des prédateurs naturels, des oursins ou des poissons pour recréer une symbiose, un équilibre naturel. Enfin, on commence à faire de la reproduction à grande échelle pour les coraux : c’est un véritable espoir pour repeupler nos récifs et pouvoir s’émerveiller à nouveau de ce spectacle de la nature.

Des séquences exceptionnelles

Oui, il y a du corail en Méditerranée, tout près des maisons, à Toulon !

Il s’appelle le corail “cladocora”, il est magnifique et on en découvre des colonies tout près de nos côtes, comme à Toulon ou même à Mandelieu-la-Napoule. Il est menacé dans toute la Méditerranée, à tel point que c’est devenu une espèce protégée en France il y a quelques mois à peine.

Des chalutiers espagnols au-dessus de nos coraux au large de Perpignan

Saviez-vous que des coraux d’eau froide vivent à plusieurs centaines de mètres de profondeur, au large de Perpignan ? Ils ne voient pas la lumière, mais ils sont menacés. Nous sommes partis à la recherche des bateaux espagnols qui pèchent dans nos eaux et soulèvent des sédiments qu’ils déposent sur ces organismes fascinants, et les fragilisent.

Tahiti : panneaux solaires ombragés, tuyaux d’eau froide… Branle-bas de combat pour aider les coraux à résister aux canicules marines

À Tahiti, les chercheurs se démènent pour rafraîchir les coraux pendant les canicules marines. Ils développent des panneaux solaires qui font office de pergolas aux coraux dans le lagon, et vont chercher de l’eau froide en profondeur pour les climatiser. Aucune solution n’est parfaite mais les chercheurs se battent pour trouver les meilleures alternatives.

Récupérer les ovules et les spermatozoïdes des coraux pour les faire se reproduire : le projet le plus prometteur

C’est un phénomène hallucinant : les coraux se reproduisent une fois par an, à la pleine lune. Les coraux mâles et les coraux femelles se synchronisent et envoient en même temps leur gamètes dans l’eau. Des chercheurs parviennent à récupérer ses gamètes, à les faire se reproduire en laboratoire pour maximiser les chances de survie. Ils pourront ensuite re-coloniser les barrières de corail dévastées.

Guadeloupe : les stations d’épuration ne sont pas aux normes… et c’est catastrophique pour les coraux

En Guadeloupe, la plupart des stations d’épuration continuent de rejeter de l’azote en grandes quantités, sans respecter la réglementation. Cela déstabilise le milieu, fait proliférer les algues, ce qui est un vrai problème pour les coraux. Sur place, des combattants se battent pour une eau propre.

Les combattants

Serge Planes

Serge Planes est biologiste marin et directeur de recherche au CNRS. Depuis Mooréa ou Perpignan, ce passionné des coraux a fait des récifs le combat de sa vie : il se démène, invente, convainc, coordonne des projets à n’en plus finir pour protéger les coraux de polynésie française.

Charlotte Dromard

Charlotte Dromard est née à Besançon. Elle est arrivée dans les Antilles il y a 20 ans, pour un stage d’étude sur les forêts tropicales. Elle apprend à plonger pendant ses week-ends sur place et tombe amoureuse du corail. Aujourd’hui installée sur l'île et mère de 2 enfants, elle a été le témoin direct de la mortalité des coraux depuis 2023. Elle dénonce la mauvaise qualité de l’eau qui met à mal cet écosystème déjà fragilisé par le réchauffement des océans.