"Si j'étais sage-femme" : les réalités de la maternité à travers plusieurs pays sur France 5 mardi 23 juin 2026

Mardi 23 juin 2026 à 21:05, France 5 diffusera "Si j'étais sage-femme" un documentaire qui propose une réflexion plus large sur les traditions, les contraintes matérielles et le rôle des femmes.

Imaginée par Najat Vallaud-Belkacem, ancienne ministre de l'Éducation nationale, ce documentaire, consacré aux sages-femmes et incarné par Sidonie Bonnec, explore les réalités de la maternité à travers plusieurs pays du monde et interroge les enjeux liés à l'accès aux soins, à la place des femmes et aux conditions de naissance.

Un documentaire audacieux

Dans une volonté de représenter la diversité des pratiques de maternité, le documentaire partage le quotidien de sages-femmes à travers plusieurs pays du monde afin de « mieux comprendre leur métier, de les mettre en lumière et de valoriser leur engagement, leur passion et leur dévouement » explique Loraine Canayer, réalisatrice du documentaire.

À travers le regard attentif et empathique de la journaliste Sidonie Bonnec et des sages-femmes qu’elle accompagne, le documentaire invite à réfléchir à une question essentielle : dans quel monde voulons-nous vivre demain ?

Derrière les récits de naissance, c’est une réflexion plus large qui se dessine : sur les traditions, les contraintes matérielles et les innovations médicales à l'échelle mondiale. Comment chaque société accompagne-t-elle l'arrivée d'un enfant ? Comment les naissances sont vécues à travers le monde ?

Une profession sans frontières

Entre la France, le Sénégal, le Guatemala et le Népal, le documentaire illustre « des problématiques fortes et des réalités différentes, tout en partageant les mêmes peurs, tensions et émotions liées à la naissance ».

La maternité de Lille, reconnue comme un pôle d’excellence en France, sert de point de comparaison avec les autres pays filmés. « Nous sommes très techniques et travaillons en complémentarité avec les médecins, explique la sage-femme Jessica avant d'ajouter : Nous avons perçu un véritable intérêt pour les méthodes utilisées par nos collègues aux quatre coins du monde ».

La naissance, un défi universel

Le documentaire rappelle que la naissance constitue une expérience universelle et invite ainsi à porter un nouveau regard sur ce moment essentiel de la vie humaine. « C’est une façon intéressante de se décentrer et de redécouvrir des sujets aussi fondamentaux que donner la vie », explique Najat Vallaud-Belkacem.

Un métier de dévotion et d’écoute

Au fil des témoignages, une idée revient constamment : le métier de sage-femme est avant tout une profession profondément humaine. « Nous découvrons de nouveaux parcours et de nouveaux défis chaque jour. C’est un métier qui me permet de garder les pieds sur terre », confie Jessica.

La capacité d’écoute et d’observation des sages-femmes apparaît comme l’une des plus grandes forces de cette profession. « Elles réussissent à sentir ce dont les patientes ont besoin. Elles sont de très bons juges de la nature humaine », observe Sidonie Bonnec.

Bien au-delà du suivi médical, les sages-femmes jouent également « un rôle psychologique essentiel ». Elles accompagnent les femmes dans une étape déterminante de leur vie et participent à la création du lien entre une mère et son enfant.

Propos recueillis par Rosa Quispe et Eugénie Kuntz.