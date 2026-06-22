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"Le camping, un siècle de bonheur français" raconté par Franck Dubosc sur France 3 mercredi 24 juin 2026

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié lundi 22 juin 2026 216
"Le camping, un siècle de bonheur français" raconté par Franck Dubosc sur France 3 mercredi 24 juin 2026

Mercredi 24 juin 2026 à 21:10, France 3 diffusera "Le camping, un siècle de bonheur français" un documentaire raconté par Franck Dubosc et Karin Viard qui célèbre bien plus qu’un mode d’hébergement : un art de vivre.

Le camping apparaît comme un espace de liberté, de convivialité et de brassage social, où se fabriquent les souvenirs d’enfance, les amitiés de toujours et un certain bonheur français.

A la mer, à la campagne ou à la montagne, en famille, en colonies de vacances ou entre copains, il est vécu comme un retour à la nature et en rupture avec le quotidien. Et son succès ne se dément pas.

Le camping est même devenu un pilier du tourisme national. La France est aujourd’hui championne d’Europe : elle compte 7000 campings classés et 30 millions de campeurs chaque année !

Ce film explore les origines inattendues du camping - d’abord loisir aristocratique venu d’Angleterre et des États-Unis, avant de devenir, avec les congés payés de 1936, le symbole des vacances populaires et de la liberté retrouvée. À travers archives rares et témoignages intimes, il raconte comment cette pratique s’est démocratisée, transformant profondément la société française.

De l’après-guerre aux Trente Glorieuses, le camping devient un phénomène de masse : tentes bricolées, caravanes mythiques, puis camping-cars et mobil homes accompagnent l’évolution des modes de vie et du confort. Mais au-delà des équipements, c’est surtout une expérience humaine unique qui se dessine : une micro-société où les barrières sociales disparaissent, et où l’on partage tout.

Le film célèbre cette convivialité si particulière et si propre aux Français. Il montre aussi les mutations contemporaines du camping : montée en gamme, villages-clubs, glamping, et tension entre modernité et authenticité.

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