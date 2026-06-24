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"Justice en France" : Audience correctionnelle d’appel à la cour d’appel de Rennes sur France 2 mercredi 24 juin 2026

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mercredi 24 juin 2026 290
"Justice en France" : Audience correctionnelle d’appel à la cour d’appel de Rennes sur France 2 mercredi 24 juin 2026

Mercredi 24 juin 2026 à 22:45, France 2 diffusera un nouveau numéro de la série documentaire "Justice en France" qui vous proposera de suivre une audience correctionnelle à la Cour d'appel de Rennes.

60 minutes en immersion au cœur de la justice du quotidien, c'est ce que propose Justice en France sur France 2, le mercredi en deuxième partie de soirée. Une série documentaire présentée par le chroniqueur judiciaire Dominique Verdeilhan.

Cette collection de justice filmée propose des captations d'audiences pénales ou civiles inédites, décryptées par Dominique Verdeilhan et ses invités, qu'ils soient magistrats ou avocats.

Justice en France permet de « donner à voir le fonctionnement de la justice pour mieux la comprendre ».

Justice en France  Audience correctionnelle d’appel à la cour d'appel de Rennes

Un veilleur de nuit, qui travaille dans un foyer d’aide sociale à l’enfance, est accusé d’avoir utilisé un jeune en difficulté à participer à un trafic de cocaïne et de cannabis.  Pourtant son devoir était d’assurer la protection de ce mineur . Comment cet homme a-t-il pu le compromettre dans un trafic de stupéfiants ? Quels éléments va-t-il présenter aux juges pour sa défense ? Comment les juges vont-ils les recevoir ?

La lutte contre la drogue, comme la lutte contre le terrorisme, est une des priorités de la justice. Petite ou grande délinquance, l’étendue du problème est immense. Les magistrats croulent sous les dossiers. 52 300 personnes ont été mise en cause pour trafic de stupéfiants en 2024. 6% de plus que l’année précédente (Source : Ministère de l’Intérieur). 17 000 individus, majoritairement des hommes âgés de moins de 30 ans sont incarcérés pour les mêmes faits (Source : Ministère de la Justice).

Dernière modification le mercredi, 24 juin 2026 09:42
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