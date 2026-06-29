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"Lucie en Thaïlande" avec Lucie Carrasco et Jérémy Michalak mercredi 1er juillet 2026 sur France 5

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié lundi 29 juin 2026 156
"Lucie en Thaïlande" avec Lucie Carrasco et Jérémy Michalak mercredi 1er juillet 2026 sur France 5

Mercredi 1er juillet 2026 à 21:05, France 5 diffusera "Lucie en Thaïlande", un nouveau périple déjanté prouve encore une fois qu'impossible n'est pas Lucie !

Après avoir accueilli The White Lotus 3 et Jurassic World 4, la Thaïlande a reçu la visite d'une autre (très) grosse production : la nouvelle saison des aventures de Lucie !

Le pays de l’éléphant sera-t-il aussi celui du fauteuil roulant ?

Pour le savoir, Jérémy Michalak lui a concocté un programme sur mesure, entre les faubourgs de Bangkok et les plages de Phuket… avec un objectif : rejoindre l'île mythique de Koh Lanta ! Lucie arrivera-t-elle à surmonter la terrible épreuve des poteaux ?!

Un périple entre rire et émotions, riches en rencontres singulières, drôles et inoubliables. Un incroyable pianiste pour éléphants, un soigneur de chiens en fauteuils roulants, un champion de boxe-thaï totalement déjanté… sans oublier quelques singes farceurs, des scorpions grillés et même de drôles de licornes.

22 ans après le tsunami, Lucie (la plus sympathique des catastrophes naturelles) s’élance à la découverte de l’ancien royaume de Siam, apportant avec elle son optimisme solaire, son humour ravageur et sa générosité sans limite.

Quand Asie du Sud-Est rime avec myopathe à roulettes, voici les aventures de Lucie en Thaïlande !

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