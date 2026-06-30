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"Lutèce, sur les traces des Parisii" à voir sur France 5 jeudi 2 juillet 2026

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mardi 30 juin 2026 195
"Lutèce, sur les traces des Parisii" à voir sur France 5 jeudi 2 juillet 2026

Jeudi 2 juillet 2026 à 21:05, France 5 diffusera "Lutèce, sur les traces des Parisii", un documentaire inédit qui revient sur la redécouverte exceptionnelle d'une partie de la plus grande nécropole de Lutèce (l'ancêtre gallo-romaine de Paris), datant du IIe siècle après J.-C.

En 2023, la création d’une nouvelle sortie du RER B de la station « Port Royal », a entrainé une fouille archéologique. Une rare opportunité qui a permis la redécouverte d’une portion de la plus grande nécropole de Lutèce datant du IIème siècle après Jésus-Christ. Une cinquantaine de squelettes placés dans des cercueils en bois, dont certains avec une pièce en or dans la bouche et des offrandes ont été mis au jour : une trouvaille exceptionnelle.

Mais qui étaient les Parisii qui vivaient ici ? Que racontent-ils du Paris antique ? Au regard de leurs découvertes, les scientifiques vont pour la première fois être en mesure de « ressusciter » certains personnages enterrés dans cette nécropole grâce à un studio virtuel et faire revivre devant nos yeux la Lutèce antique.

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