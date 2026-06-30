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Spéciale "Pieds Nus & Culottés", objectif Drôme avec Nans et Mouts sur France 5

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mardi 30 juin 2026 180
Spéciale "Pieds Nus & Culottés", objectif Drôme avec Nans et Mouts sur France 5

Et si Nans et Mouts repartaient à l’aventure, mais d’une toute autre façon ? C'est ce que vous allez découvrir le 22 juillet 2026 sur France 5 dans "Pieds Nus & Culottés - Objectif Drôme".

Pour cette émission spéciale tournée dans la vallée de la Drôme, Nans et Mouts invitent sur leur terre certaines de leurs rencontres les plus emblématiques et touchantes de la série, à venir les retrouver.

Dans les paysages époustouflants de la Drôme, ils retrouvent le duo hilarant d’entrepreneurs belges, Peter et Ronald (Objectif Les Forêts du Morvan), le couple si émouvant de Camargue, Jean-Phi et Laure (Objectif les Volcans d'Auvergne), mais aussi la famille d’accueil de Lozère au cœur immense, Jean-Michel et Nathalie (Objectif Salagou).

« On a partagé tant de choses avec eux dans les épisodes précédents, qu’on trépigne de savoir ce qu’ils sont devenus. » À ce stade Nans et Mouts ignorent tout. Mais patience, car le premier rendez-vous a lieu avec Zoé et Louise ! Après avoir porté le baluchon lors de leurs 3 aventures Nues & Culottées, comment vont-elles ?

Mais la grande surprise de ce film unique, c'est qu'avant les retrouvailles avec chaque binôme, Nans et Mouts leur ont envoyé un colis ! À l'intérieur : une invitation à tenter à leur tour l'aventure, mais cette fois Pieds Nus & Culottés. Sans argent, sans chaussures, sans Nans ni Mouts pour les accompagner. Qui aura franchi le pas ? Réussi ou échoué à atteindre sa quête ? C'est dans la Drôme que Nans et Mouts découvrent, en même temps que les spectateurs, lesquels ont osé partir vagabonder Pieds Nus et Culottés, et ce que chacun a vécu. Leurs récits, leurs images, leurs rencontres, leurs doutes.

Le film s'ouvre à l'aube, au sommet d'une montagne, dans le silence et la nature. Il se referme autour d'un feu et d'une soirée musicale avec des invités « surprise » pour se mêler à la fête. Entre les deux : beaucoup de joie, de rires et d’émotion ; une descente de la Drôme en canoë, une baignade dans une cascade, un coucher de soleil sur le rocher, des chants improvisés pour célébrer ce qui les a tous réunis.

Une aventure inédite pour Nans et Mouts, voyager à domicile et habillés ! Avec cette idée folle de prêter leur baluchon, comme un défi lancé pour partir à la découverte de soi et des autres. Parce qu’après tout, si c’était l’audace qui permettait de réaliser ses rêves ?

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