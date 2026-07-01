"Tara Polar Station : mission au coeur de l'Arctique" sur NOVO19 vendredi 3 juillet 2026

Vendredi 3 juillet 2026 à 21:10, NOVO19 vous proposera de prendre la direction du pôle Nord pour découvrir les secrets d’une expédition hors du commun.

L'Arctique se réchauffe trois à quatre fois plus vite que le reste de la planète. Ce qui se joue ici détermine l'avenir climatique de la Terre entière. Pour percer les secrets de cet écosystème extrême, la Fondation Tara Océan a relevé un défi sans précédent : concevoir la première station scientifique au monde capable de dériver au cœur de la banquise pendant vingt ans, à travers les saisons.

La Tara Polar Station est née. Cette station scientifique révolutionnaire, unique au monde, est une véritable ISS des glaces. À son bord, des hommes et des femmes d’exception venus du monde entier. Marins, scientifiques, médecins, correspondants de bord, tous embarquent pour une mission pionnière : neuf mois de tests grandeur nature au cœur de l’un des environnements les plus hostiles et méconnus de la planète.

Face aux tempêtes, aux glaces et aux ours blancs, l’équipage de Tara Polar Station met chaque jour à l’épreuve la station et ses propres limites.

Ce film documentaire raconte une aventure humaine et scientifique fondatrice, au service de la connaissance et de la protection de l'océan Arctique.

Un observatoire et laboratoire scientifique unique en dérive au pôle Nord

Il y a 20 ans, la goélette Tara atteignait le pôle Nord lors d’une première mission fondatrice. Aujourd’hui, la Fondation Tara Océan franchit une nouvelle étape avec un projet ambitieux : étudier sur le long terme le climat et la biodiversité de l’océan Arctique.

Construite en France entre 2023 et 2025, Tara Polar Station est une base scientifique conçue pour dériver avec la banquise. Véritable plateforme scientifique flottante, elle accueillera des scientifiques, médecins, journalistes, artistes et marins pour observer et comprendre un écosystème encore largement méconnu.

De l'expédition inaugurale Tara Polaris I jusqu’en 2045, des données inédites seront collectées pour suivre les transformations de l’Arctique. Accessibles à tous, elles contribueront à mieux comprendre les enjeux climatiques et à éclairer les décisions pour un avenir durable.