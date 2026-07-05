"Règne animal, les jeux de l'amour" à revoir sur France 2 mardi 7 juillet 2026

À revoir sur France 2 mardi 7 juillet 2026 à partir de 21:10, les deux volets du documentaire « Règne animal, les jeux de l'amour » réalisés par Joe Loncraine, Simon Nash et Jeff Wilson, racontés par Alexandra Lamy.

Un même défi rassemble tous les animaux : trouver l’amour et donner la vie ! Raconté par Alexandra Lamy, « Planète animale, les jeux de l'amour » révèle les stratégies fascinantes qu’ils déploient pour chercher le partenaire idéal.

Combats, numéros de charme ou ruses, femelles et mâles rivalisent d’ingéniosité pour trouver l’amour et donner la vie.

Des forêts profondes aux déserts les plus arides, des terres arctiques aux prairies de nos campagnes, partons à la découverte d’espèces rares et de comportements extraordinaires, parfois filmés pour la première fois, dans un monde aussi cruel que spectaculaire.

1er volet • Les maîtresses du jeu

Au jeu de l'amour et du hasard, les règles paraissent simples pour les femelles. Elles doivent choisir le meilleur père pour assurer la survie de leurs petits. Et à ce jeu-là, tout est permis…

Certaines mettent les mâles à l’épreuve, pour qu’ils se montrent à la hauteur. Ainsi, les baleines à bosse dans les eaux chaudes de l’archipel d’Hawaii soumettent leurs prétendants à des courses-poursuites spectaculaires. Aucune faiblesse n’est tolérée, et seul le plus rapide et le plus endurant aura une chance de se reproduire.

D’autres femelles, au contraire, sont mises au défi, et elles déploient des talents insoupçonnés pour conquérir leur partenaire. Sur l’île de la Dominique, une jeune colibri est à la recherche d’un mâle capable de lui offrir le nectar indispensable à sa survie. Mais avant d’en profiter, elle doit le convaincre qu’elle est prête à s’accoupler. Des oiseaux très rares des hauts plateaux de Patagonie, les grèbes mitrés, se livrent à des parades amoureuses uniques. Avant de sceller leur union, les couples s’engagent dans des ballets étonnants. Mais les femelles doivent d’abord prouver leurs talents de danseuses et vont même jusqu’à offrir aux mâles des cadeaux sous forme de plantes.

Pourtant, la séduction peut aussi parfois être fatale. C’est alors un jeu à la vie et à la mort. Ainsi, en Alaska, les saumons rouges remontent les fleuves pour pondre à l’endroit de leur naissance. Mais pour les femelles, c’est un voyage sans retour. Elles bravent les grizzlis et les phoques, et se battent pour donner naissance à la prochaine génération, jusqu’à leur dernier souffle.

Par leur détermination, leur ingéniosité et leur instinct sans faille, ces femelles restent les maîtresses du jeu de l’amour.

Tout au long de leur vie, elles surmontent d’innombrables défis pour trouver le mâle idéal et assurer l’avenir de leur progéniture. De leur succès dépend le destin de leur espèce tout entière.

2ème volet • Les maîtres du jeu

Au jeu de l'amour et du hasard, les règles peuvent sembler bien simples pour les mâles : se battre pour vaincre leurs concurrents et remporter la victoire !

Pour rester les maîtres du jeu, tous les coups sont permis : ils doivent se montrer les plus forts, mais aussi les plus agiles et les plus stratèges. Et parfois, c'est tout simplement le plus flamboyant qui l'emporte. Que ce soit par la force, l’intelligence ou le sens du spectacle, les mâles sont prêts à livrer la performance de leur vie pour atteindre leur but : devenir père et assurer l’avenir de leur espèce.

Dans la savane africaine, les crapauds-buffles donnent de la voix pour attirer les femelles. Les étangs formés par les pluies saisonnières deviennent alors des arènes où les males s’affrontent dans une compétition sans merci.

Pourtant la force ne fait pas tout, et certains mâles rivalisent de créativité pour séduire leur compagne. Dans les prairies du sud de l’Angleterre, l’araignée patineuse opte pour une stratégie souvent infaillible. Il couvre sa femelle de cadeaux… qui se savourent. La surprise doit être parfaite, et en fin séducteur, le mâle emballe son cadeau avec des fils de soie. Son pari est réussi, la femelle l’accepte avec plaisir et l’engloutit aussitôt, pendant que le mâle en profite pour passer à l’action.

Mais d’autres doivent démontrer des capacités hors pair pour s’attirer les faveurs d’une femelle. Dans les plaines arides de Namibie, un jeune mâle autruche a tenté de renverser le chef de son groupe par la force, mais vaincu, il a été banni du territoire. Il décide de repartir à la conquête des femelles célibataires. Après avoir prouvé sons endurance à la course, il déploie ses longues plumes et se met à danser... Une femelle accepte alors de s’accoupler, conquise par ses talents.