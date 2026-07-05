"Gardiens de la révolution - Les maîtres de l'Iran" sur Arte mardi 7 juillet 2026

Mardi 7 juillet 2026 à 21:00, Arte rediffusera « Gardiens de la révolution - Les maîtres de l'Iran », un documentaire en deux volets réalisé par Julie Lerat et Armin Arefi.

Nés dans le chaos postrévolutionnaire, encensés pour leur bravoure sur le front irakien, architectes du programme nucléaire et de la politique régionale iranienne, les Gardiens de la révolution ont très vite su se rendre indispensables et s'arroger les clefs du pays. Réprimant toute contestation dans le sang, ils cultivent l'art de la dissuasion et de la manipulation auprès de leurs ennemis occidentaux.

Ce documentaire en deux parties retrace l'ascension des pasdaran à travers les témoignages de certains partisans de la première heure, complétés par des archives et des vidéos de propagande éclairant les méthodes radicales de l’organisation. On y découvre la réalité derrière les uniformes, par l’analyse de l’empire économique méthodiquement construit, fondamental dans leur quête du pouvoir.

Le récit historique se transforme alors en enquête, notamment sur les techniques de contournement des sanctions occidentales, permettant d’appréhender sous un jour nouveau – et via un regard critique – les grandes décisions prises par les chancelleries européennes et américaines.

Les deux épisodes offrent également un éclairage humain avec, en fil rouge, les récits des proches de deux victimes emblématiques des Gardiens de la révolution : le mari de l’otage Nazanin Zaghari-Ratcliffe, engagé dans un long combat pour sa libération et la fille du dissident Rouhollah Zam, exécuté par le régime.

Partie 1 • L'État dans l'État

En 1979, des manifestations renversent le régime du Shah d’Iran, souverain à la fois modernisateur et autocratique. L'ayatollah Khomeyni, 76 ans, exilé en France, s’empare du pouvoir et crée une milice chargée de traquer les ennemis de la révolution islamique, actant, déjà, la bascule autoritaire et rigoriste du nouveau pouvoir. Ses Gardiens de la révolution (pasdaran) sont envoyés sur le front lors de la guerre contre l’Irak (1980-1988) et deviennent un rouage essentiel de l’État. Bientôt, ils développent dans le plus grand secret un programme destiné à acquérir la bombe nucléaire.

Au fil des décennies, les pasdaran mettent la main sur l’économie du pays, développent leur propre service de renseignement, gagnent des élections locales et nationales, dont la présidentielle de 2005. Fidèles à leur doctrine de réprimer toute forme de contestation, ils misent également sur une redoutable diplomatie des otages.

Les destins tragiques de Rouhollah Zam, dissident politique arrêté et exécuté en décembre 2020, et de Nazanin Zaghari-Ratcliffe, citoyenne irano-britannique emprisonnée pour espionnage entre 2016 et 2022, illustrent leurs méthodes.

Partie 2 • Les agents du chaos

Depuis plus de quarante ans, les Gardiens de la révolution cherchent à asseoir leur hégémonie sur le monde musulman en finançant un réseau de milices à travers le Moyen-Orient.

En 2019, les États-Unis, une cible majeure des pasdaran, les inscrivent sur la liste des organisations terroristes, alors que l’Iran doit déjà faire face à un arsenal de sanctions économiques. Isolés du système financier international, les Gardiens de la révolution construisent un mécanisme complexe de contournement des sanctions qui leur permet de continuer à exporter leur or noir et continuer à soutenir les milices de la région.

En parallèle, sur le territoire national, où la pauvreté croît, les pasdaran voient leur autorité contestée, mais la répression dans le sang permet d’endiguer les révoltes. Les attaques du Hamas contre Israël du 7 octobre 2023 ont désormais conduit à l’effondrement ou la paralysie d’alliés historiques comme le Hezbollah.

Depuis les bombardements du 13 juin, l'Iran, déjà affaibli, semble désormais engagé dans une guerre non-souhaitée contre Israël, qui a déjà causé la mort de quelques-uns des Gardiens les plus importants.