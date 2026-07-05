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"Mont-St-Michel : les défis d'une mégastructure unique au monde" sur RMC Découverte mardi 7 juillet 2026 (vidéo)

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié dimanche 5 juillet 2026 277
"Mont-St-Michel : les défis d'une mégastructure unique au monde" sur RMC Découverte mardi 7 juillet 2026 (vidéo)

Mardi 7 juillet 2026 à 21:10, RMC Découverte rediffusera « Mont-St-Michel : les défis d'une mégastructure unique au monde », un documentaire réalisé par Ida Borie et Yohann Thiriet.

Prouesse technique, audace des maîtres d'oeuvre, ambition spirituelle, le Mont-Saint-Michel suscite, depuis des siècles, une incroyable fascination.

Ni vraiment sur la terre, ni tout à fait dans la mer, sa silhouette culmine sur un rocher d'un peu moins d'1 km de circonférence, au milieu d'une baie qui porte son nom.

Inscrit au patrimoine mondial de l'Unesco, il accueille 2,5 millions de touristes chaque année en moyenne. Avec des pics de fréquentation allant jusqu'à 25 000 visiteurs par jour, il est l'un des sites les plus visités de France.

Son emplacement exceptionnel et son histoire vieille de 13 siècles font du Mont St Michel un monument unique en son genre, connu dans le monde entier. Pour le construire, les bâtisseurs ont dû faire face à d'innombrables défis. Ils ont innové, défié les lois de l'équilibre, enchevêtré les constructions les unes sur les autres pour édifier ce colosse des mers.

Comment les bâtisseurs ont-ils réussi à édifier ce géant de pierre au sommet d'un rocher ? Quelles techniques ont permis de le suspendre au-dessus du vide ? Comment a-t-il pu résister aux conditions climatiques difficiles et aux aléas historiques, lui qui de part son positionnement stratégique, a toujours représenté un enjeu militaire de premier plan ?

Grâce aux interviews des plus grands experts et à des images de synthèse, partez explorer les mystères enfouis dans ses murs, et découvrez tous les secrets de construction du Mont-Saint-Michel, véritable miracle de pierre, construit au milieu des flots.
Dernière modification le dimanche, 05 juillet 2026 14:23
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